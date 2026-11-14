El defensor brasileño João Victor, exjugador del Benfica y actualmente profesional en las filas del CSKA de Moscú ruso, generó una amplia reacción tras comentar la derrota de la selección de Portugal ante Dinamarca por 4-1, en el partido que se disputó en la ciudad de Braga.
El jugador envió un mensaje a través de su cuenta de “Instagram” para defender a Cristiano Ronaldo, tras la derrota que llegó en la primera aparición de la selección portuguesa durante la era posterior a su antiguo capitán.
La postura de Joao Victor se produjo después del partido que disputó Portugal sin Ronaldo, y que presenció su caída ante la selección danesa con un resultado abultado, marcando la primera derrota del entrenador Jorge Jesus desde que asumió la dirección de la selección.
El comentario del defensa brasileño no se limitó al resultado, sino que vinculó lo ocurrido con la manera de tratar a la estrella portuguesa, considerando que su ausencia y la falta de respeto a su estatus merecen detenerse en ellas.
El jugador del CSKA de Moscú publicó una imagen del resultado del partido a través de su cuenta de “Instagram”, que mostraba la ventaja de Dinamarca por 4 goles a 0 en el minuto 75, y la acompañó con una frase que llevaba una crítica evidente a lo que consideró una falta de aprecio hacia Ronaldo.
Joao Victor escribió: “Esto es lo que ocurre cuando no respetas a tu referente”, en un mensaje en el que no mencionó nombres concretos, pero que reflejó con claridad su vínculo entre la derrota y la manera en que la selección trató a su antiguo capitán.
El significado de la frase superó el mero comentario sobre el resultado de un solo partido, ya que reabrió el debate sobre el estatus de Ronaldo dentro de la selección portuguesa, tras el fin de su trayectoria con el equipo, y lo que representa como valor en la historia del fútbol portugués. Además, el momento de la publicación del mensaje, con la ampliación de la diferencia y la llegada del resultado a 4 goles, le otorgó una vinculación directa con los acontecimientos del encuentro, que terminó con la derrota de Portugal por 1-4.
La derrota resultó dolorosa para la selección portuguesa, especialmente por haberse producido en Braga y ante su afición, además de ser la primera derrota de Jorge Jesus desde que asumió el cargo.
Pese a la dureza de la derrota, la selección portuguesa ya había asegurado la clasificación a la fase eliminatoria de la Liga de Naciones de la UEFA, lo que significa que la derrota no le privó de continuar su recorrido en el torneo.
El equipo aún necesita solo un punto en su próximo partido ante Gales, para sellar el liderato de su grupo y terminar la fase en el primer puesto.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.