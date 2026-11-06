Sayed Moawad, exestrella del Al Ahly y de la selección de Egipto, desató una gran polémica tras publicar un airado mensaje en su cuenta de Instagram este viernes, después de que se anunciara la lista del Gigante Rojo para enfrentar al Sekka Hadid, en los dieciseisavos de final de la Copa de Egipto, en la que no figuró el nombre de su hijo Omar.

Moawad escribió en su mensaje: "Ya es demasiado, basta de injusticia, hemos llegado al límite, Dios está presente".

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Y aunque Sayed Moawad no mencionó el nombre de su hijo ni aclaró el motivo de su mensaje, su oportunidad llevó a muchos a relacionarlo con la exclusión de Omar de las elecciones del director técnico del Al Ahly, el marroquí Hossein Ammouta, antes del encuentro ante el Sekka Hadid.

La lista incluyó a 23 jugadores, de cara al partido previsto para mañana sábado en el estadio de El Cairo. Del encuentro se ausentan 11 jugadores del Al Ahly, entre ellos 3 por lesión, mientras que otros 8 quedaron fuera de los planes técnicos del cuerpo técnico dirigido por Ammouta.

Este suceso llega tras una polémica anterior sobre el futuro del jugador y sus posibilidades de obtener minutos con el primer equipo. En noviembre de 2025, Sayed Moawad habló de su sensación de que su nombre había sido la causa de que su hijo no tuviera una oportunidad.

El exlateral izquierdo de Egipto dijo, en declaraciones televisivas: "El nombre de Sayed Moawad perjudicó a mi hijo Omar en su posibilidad de jugar con el primer equipo. Y estoy molesto por él, porque tiene talento".

Asimismo, el futuro del jugador volvió a primer plano en enero de 2026, después de que el periodista Ahmed Shobeir revelara la existencia de movimientos sobre su cesión al Al Ahly Bank, además del interés del club Zed por ficharlo de forma definitiva, antes de anunciar que el Al Ahly dio marcha atrás a la idea.