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real madridGetty Images

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La eterna maldición regresa: el sorteo de la Champions enciende el duelo de venganza entre el Real Madrid y su única pesadilla

Real Madrid
Arsenal
Liga de Campeones
España
Inglaterra

¡Un duro golpe para la afición merengue!

Hay rivales ante los que se pierde, y hay un único rival al que resulta imposible vencer. Para el Real Madrid, rey de Europa y señor de sus registros, esa pesadilla tiene un solo nombre: Arsenal. 

Y tras años de huida, el sorteo de la Champions League ha decidido el enfrentamiento de nuevo, colocando al Real Madrid, dirigido por José Mourinho, frente a la única losa que jamás ha logrado quitarse de encima.

El sorteo de la fase de liga de la Champions League de la temporada 2026/2027, celebrado hoy en Mónaco, deparó al conjunto español del Real Madrid un choque explosivo y repetido ante el inglés Arsenal, devolviendo a primer plano una de las estadísticas más embarazosas de la historia continental del club blanco.

La cadena internacional de estadísticas futbolísticas "Opta" reveló, en un informe especial, el dato demoledor que persigue al Real Madrid frente a los gunners, al confirmar que el Arsenal es el equipo al que más se ha enfrentado el Real Madrid en toda la historia de la Copa de Europa / Champions League sin haber podido lograr jamás una sola victoria ante él.

El registro entre ambos equipos suma 4 enfrentamientos oficiales en la competición continental, en los que el gigante español no ha saboreado el triunfo ni una sola vez, con un único empate y tres derrotas.

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Las raíces de esta losa se remontan a la temporada 2005/2006, cuando el Arsenal, liderado por Thierry Henry, eliminó al Real Madrid en los octavos de final, tras ganar en el Santiago Bernabéu y empatar en Highbury. Antes de que el enfrentamiento se renovara la temporada pasada, cuando el Arsenal consolidó su ascendente con victorias en la ida y en la vuelta sobre el campeón histórico de Europa.

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Y ahora, con el telón bajado sobre el nuevo sorteo, el bloque del Real Madrid tendrá una última oportunidad de romper esta maldición eterna, o de confirmar que el Arsenal seguirá siendo para siempre la única pesadilla que el rey de Europa no puede derrotar.

Los partidos oficiales (Champions League)

Octavos de final 2005-2006 (ida): Real Madrid 0-1 Arsenal (en Madrid, gol de Thierry Henry).

Octavos de final 2005-2006 (vuelta): Arsenal 0-0 Real Madrid (en Londres).

Cuartos de final 2024-2025 (ida): Arsenal 3-0 Real Madrid.

Cuartos de final 2024-2025 (vuelta): Real Madrid 1-2 Arsenal (con el Arsenal clasificándose por un global de 5-1).

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