Pasado mañana, viernes, se cumplirán exactamente cuatro semanas desde la última victoria del FC Bayern. Si los muniqueses no están ya sumidos en una crisis de proporciones históricas, es únicamente porque, debido al prolongado parón de selecciones, solo han disputado dos partidos oficiales en ese periodo. Empate 2-2 ante el FC Augsburg, y ahora 3-3 ante el Viking Stavanger.

Lo preocupante de ambos tropiezos es, por un lado, que se produjeron ante dos equipos a priori claramente inferiores. Y, por otro, que responden a patrones similares.

En resumen: el FC Bayern tropieza actualmente consigo mismo, o más bien con sus propias torpezas y carencias. «Vuelvo a estar aquí como después del partido contra el Augsburg y, en el fondo, hemos vuelto a hacer lo mismo», lamentó en Stavanger el director deportivo Max Eberl. «El desarrollo del partido fue casi idéntico». Pero no solo eso: «Hoy hemos cometido aún más errores que contra el Augsburg». Y ahora, la versión detallada.

FC Bayern: goles tempraneros en contra y pérdidas de balón fatales

En ambos partidos, los muniqueses encajaron un gol muy temprano. Contra el Augsburg, incluso el más rápido de la historia de la Bundesliga, a los ocho segundos; contra el Stavanger, a los 72 segundos. Ambos tantos fueron posibles por errores individuales. En Augsburg, el portero Manuel Neuer sufrió una pérdida de balón fatal. En Stavanger, Min-Jae Kim concedió innecesariamente el córner que dio lugar al gol. El entrenador Vincent Kompany lamentó, a este respecto, el «exceso de confianza» de su equipo por querer encontrar siempre soluciones mediante el juego.

El segundo gol encajado tanto contra el Augsburg como contra el Stavanger llegó tras un pase en profundidad del rival que atravesó una defensa muniquesa mal coordinada. Casi como una profecía, el capitán del Viking, Zlatko Tripic, había advertido en la rueda de prensa previa: «Si mandan a muchos jugadores al ataque, se abren espacios». Pero en Stavanger los errores de los muniqueses no se limitaron al juego.

Gracias a un doblete de Harry Kane y al 3-2 de Luis Diaz, el FC Bayern había remontado, hasta que Michael Olise perdió los nervios. Amarilla por una falta táctica. Otra amarilla por lanzarle el balón a la cara a un rival. Expulsado por doble amarilla. «Una estupidez mayúscula», consideró Kompany. El gol tardío que supuso el 3-3, ya en inferioridad numérica, llegó a su vez tras una pérdida de balón evitable de Joshua Kimmich.

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FC Bayern: una columna vertebral que se tambalea y el árbitro en el punto de mira

Y ahí aparece otro problema del FC Bayern: su columna vertebral se tambalea. Varios jugadores clave atraviesan momentos difíciles a nivel personal. El capitán Manuel Neuer tiene que soportar, tras su error contra el Augsburg, el debate sobre un posible relevo anticipado en la portería muniquesa y, además, vuelve a lidiar con problemas de salud. El vicecapitán Kimmich está siendo cuestionado desde el parón de selecciones, que tan mal le fue con la selección alemana. «Innecesarios», opina sobre esos debates su compañero en el centro del campo, Aleksandar Pavlovic, pero lo cierto es que existen.

Jonathan Tah fue sustituido al descanso tras una primera parte muy floja en Stavanger. Luis Diaz también parece tenso después de su permiso especial. Apenas queda rastro de la energía tan positiva que tenía antes, y los tres goles anulados por fuera de juego tampoco ayudaron. Quizá su gol, esta vez válido, en Stavanger marque ahora un cambio de tendencia. Olise, por su parte, tendrá que asimilar la primera expulsión y la que probablemente haya sido la acción más absurda de su carrera profesional hasta la fecha. Lo más doloroso es que se perderá por sanción, con toda seguridad, el gran partido de la próxima semana contra el FC Arsenal, finalista de la temporada pasada.

En Noruega, nadie del FC Bayern se quejó de la expulsión de Olise, totalmente justificada. Sin embargo, como ya ocurrió en Augsburg, los muniqueses también centraron sus reproches en el árbitro en Stavanger. Por un lado, durante el partido, como admitió Kompany: «Quizá estuvimos pendientes de cosas que no nos ayudan en esta situación, como el árbitro». Pero, sobre todo, en los análisis posteriores.

En Augsburg, por el primer gol de Diaz, probablemente anulado de forma injusta. Ahora, en Stavanger, por la actitud general del búlgaro Georgi Kabakov, ya observado con recelo por una sanción que recibió en el pasado. Aunque las críticas estaban bastante justificadas en ambos casos, después de tropezar ante equipos del nivel del Augsburg o el Stavanger, el FC Bayern debería fijarse más en sus propias carencias que poner el foco en la actuación arbitral.

¿Qué le espera ahora al FC Bayern?

Desde la llegada de Kompany en el verano de 2024, el FC Bayern ha encadenado al menos dos partidos oficiales sin ganar en cuatro ocasiones: tres en su primera temporada y una esta primavera, cuando los muniqueses empataron contra el 1. FC Heidenheim en una Bundesliga ya decidida, entre los dos partidos de semifinales de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain (4-5 y 1-1).

En cambio, el FC Bayern había permanecido impecable en el inicio de la temporada pasada. Mientras que ahora ya suma tres tropiezos en nueve partidos, entonces los muniqueses firmaron, con 16 victorias consecutivas en todas las competiciones, el mejor arranque de temporada de la historia entre los clubes de las cinco grandes ligas europeas. En el camino lograron triunfos contundentes contra el campeón del Mundial de Clubes, el FC Chelsea, y el campeón de la Liga de Campeones, el Paris Saint-Germain. No cedieron sus primeros puntos hasta mediados de noviembre, en un empate contra el Union Berlin.

Ahora, tras dos partidos sin ganar, el FC Bayern afronta tres compromisos difíciles consecutivos: en la Bundesliga contra un RB Leipzig aparentemente recuperado, en la Liga de Campeones contra el Arsenal y, de nuevo en la Bundesliga, contra el líder, el SC Freiburg. Existe, al menos, el riesgo de que este bache se convierta en una auténtica crisis.

Hay, al menos, un motivo para la esperanza: al FC Bayern no le faltan goles en estos momentos, pese a que su aprovechamiento de las ocasiones ha sido irregular por momentos. Eso se debe, sobre todo, a Harry Kane, que participó en los cinco goles contra el Augsburg y el Stavanger.