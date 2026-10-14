Pasado mañana, viernes, se cumplirá exactamente un mes desde la última victoria del Bayern de Múnich. Si los muniqueses no están ya inmersos en una crisis de proporciones históricas, es únicamente porque, debido al largo parón de selecciones, solo han disputado dos partidos oficiales en ese periodo. Empate 2-2 en el campo del FC Augsburgo, ahora 3-3 en el del Viking Stavanger.

Lo preocupante de ambos tropiezos es, por un lado, que se produjeron ante dos equipos sobre el papel claramente inferiores. Y, por otro, que responden a patrones similares.

En resumen, el Bayern de Múnich está tropezando consigo mismo, con sus propias tonterías y carencias. «Vuelvo a estar aquí como después del partido contra el Augsburgo y, en el fondo, hemos vuelto a hacer lo mismo», se resignó el director deportivo Max Eberl en Stavanger. «El desarrollo del partido fue casi idéntico». Pero no solo eso: «Hoy hemos cometido aún más errores que contra el Augsburgo». Vayamos ahora con la versión detallada.

Bayern de Múnich: goles encajados muy pronto y pérdidas de balón fatales

En ambos partidos, los muniqueses encajaron un gol muy temprano. Contra el Augsburgo fue incluso el más rápido de la historia de la Bundesliga, a los ocho segundos; contra el Stavanger, a los 72 segundos. Los dos tantos llegaron tras errores individuales. En Augsburgo, el portero Manuel Neuer cometió una pérdida de balón fatal. En Stavanger, Min-Jae Kim concedió innecesariamente el córner que dio lugar al gol. El entrenador Vincent Kompany lamentó, a este respecto, el «exceso de confianza» de su equipo al querer buscar siempre soluciones mediante el juego.

El segundo gol encajado tanto contra el Augsburgo como contra el Stavanger llegó tras un pase en profundidad del rival que atravesó una defensa muniquesa mal coordinada. Casi como una premonición, el capitán del Viking, Zlatko Tripic, había advertido en la rueda de prensa previa: «Si mandan a muchos hombres al ataque, se abren espacios». Pero en Stavanger los errores de los muniqueses no se limitaron al fútbol.

Gracias a un doblete de Harry Kane y al 3-2 de Luis Díaz, el Bayern de Múnich había remontado, hasta que Michael Olise perdió los papeles. Amarilla por una falta táctica. Otra amarilla por lanzarle el balón a la cara a un rival. Expulsión por doble amarilla. «Una estupidez tremenda», sentenció Kompany. El gol tardío del 3-3, ya en inferioridad numérica, llegó a su vez tras una pérdida de balón evitable de Joshua Kimmich.

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Bayern de Múnich: una columna vertebral que tambalea y el árbitro en el punto de mira

Y ahí aparece otro problema del Bayern de Múnich: la fragilidad de su columna vertebral. Varios jugadores clave atraviesan momentos difíciles a nivel personal. Tras su error contra el Augsburgo, el capitán Manuel Neuer tiene que soportar debates sobre un posible relevo anticipado en la portería muniquesa y, además, vuelve a lidiar con problemas de salud. El vicecapitán Kimmich está siendo cuestionado desde el parón de selecciones, que le fue tan mal con la selección alemana. Su compañero en el centro del campo, Aleksandar Pavlovic, considera «innecesarios» esos debates, pero lo cierto es que existen.

Jonathan Tah fue sustituido al descanso tras una primera parte muy floja en Stavanger. Luis Díaz sigue pareciendo tenso incluso después de su permiso especial. Apenas se ve ahora aquella energía tan positiva que lo caracterizaba, y los tres goles anulados por fuera de juego tampoco ayudaron. Quizá su gol, ¡esta vez válido!, en Stavanger marque un punto de inflexión. Olise, por su parte, debe asimilar la primera expulsión y la que probablemente sea la acción más absurda de su carrera profesional hasta la fecha. Lo más doloroso es que, en cualquier caso, se perderá por sanción el gran partido de la próxima semana contra el FC Arsenal, finalista del año pasado.

Aunque nadie del Bayern de Múnich protestó en Noruega por la expulsión de Olise, totalmente justificada, los muniqueses volvieron a centrarse en el árbitro en Stavanger, como ya habían hecho en Augsburgo. Por un lado, durante el partido, como admitió Kompany: «Quizá estuvimos pendientes de cosas que no nos ayudan en esta situación, como el árbitro». Pero, sobre todo, en los análisis posteriores.

En Augsburgo, por el primer gol de Díaz, probablemente anulado de forma injusta. Ahora, en Stavanger, por la actitud general del búlgaro Georgi Kabakov, ya observado con recelo de todos modos por su antigua sanción. Aunque las críticas estaban bastante justificadas en ambos casos, un equipo como el Bayern de Múnich debería fijarse más en sus propias carencias tras tropezar ante rivales del nivel del Augsburgo o el Stavanger, en lugar de poner el foco en la actuación arbitral.

¿Qué le espera ahora al Bayern de Múnich?

Desde que Kompany asumió el cargo en el verano de 2024, el Bayern de Múnich ha encadenado al menos dos partidos oficiales sin ganar en cuatro ocasiones. Tres veces en su primera temporada y una este mismo año, en primavera, cuando los muniqueses empataron en la Bundesliga, ya decidida, contra el 1. FC Heidenheim entre las dos semifinales de la Champions League frente al Paris Saint-Germain (4-5 y 1-1).

En cambio, al comienzo de la temporada pasada, el Bayern de Múnich se había mostrado impecable. Mientras que ahora acumula ya tres tropiezos en nueve partidos, entonces firmó el mejor inicio de temporada de la historia entre los clubes de las cinco grandes ligas europeas, con 16 victorias consecutivas en todas las competiciones. Por el camino logró triunfos impresionantes contra el FC Chelsea, campeón del Mundial de Clubes, y el Paris Saint-Germain, ganador de la Champions League. La primera pérdida de puntos no llegó hasta mediados de noviembre, con un empate contra el Union Berlín.

Ahora, tras dos partidos sin ganar, el Bayern de Múnich afronta tres compromisos difíciles seguidos. En la Bundesliga, contra un RB Leipzig aparentemente recuperado; en la Champions League, contra el Arsenal; y después, de nuevo en la Bundesliga, contra el líder, el SC Friburgo. Existe, al menos, el riesgo de que este bache se convierta en una auténtica crisis.

Al menos hay un motivo para la esperanza: al Bayern de Múnich no le faltan goles en estos momentos, pese a que su eficacia de cara a puerta ha sido irregular por momentos. Se debe, sobre todo, a Harry Kane, que participó en los cinco goles contra el Augsburgo y el Stavanger.