La estrepitosa derrota enciende al Liverpool: Iraola corre contra el reloj para cerrar el gran fichaje

El entrenador español Andoni Iraola, director técnico del Liverpool, extrajo valiosas lecciones de la dura derrota amistosa que sufrió su equipo ante el Leeds United por (2-4), la pasada noche del domingo, subrayando que la derrota supuso una auténtica prueba que dejó al descubierto los puntos débiles que deben corregirse antes del inicio de la nueva temporada, en un momento en el que el club inglés lucha contra el reloj para cerrar el fichaje de la estrella francesa Bradley Barcola del París Saint-Germain.

Destacados informes de prensa ingleses, entre ellos el diario "The Telegraph", la cadena "Sky Sports" y el diario "Liverpool Echo", revelaron que el Liverpool trabaja de forma intensa para incorporar al exjugador del Lyon, quien se ha convertido en la máxima prioridad ofensiva del club, en medio de complejas negociaciones sobre el valor económico de la operación.

Una valiosa lección

En declaraciones a la prensa tras el partido amistoso, Iraola dijo: "Creo que aprendimos mucho de este partido. Está claro que no es el resultado que esperábamos, pero creo que fue probablemente el amistoso más provechoso que hemos disputado hasta ahora".

Y añadió el entrenador español: "Jugamos con una clara mentalidad positiva en la primera parte, pero fuimos totalmente negativos en la segunda. Aprendimos mucho hoy (ayer), y creo que podemos sacar algunas buenas conclusiones y resolver algunos de los problemas que aparecieron", refiriéndose en concreto a la línea defensiva, en la que el Liverpool sufre varias lesiones importantes.

El fichaje de Barcola

En el plano de los fichajes de verano, Iraola confía en el mercado para inyectar sangre nueva en su equipo, especialmente tras un periodo de fichajes de verano relativamente tranquilo en comparación con el año pasado, ya que el club inglés solo ha incorporado hasta ahora a Víctor Muñoz por 40 millones de euros.

Y después de un periodo de fichajes de verano récord en 2025, cuando el club gastó alrededor de 500 millones de euros, el Liverpool se ha vuelto más cauteloso este año, lo que ha provocado la sorpresa y la inquietud de una afición que esperaba otro mercado de verano intenso.

Pero las cosas podrían cambiar radicalmente en los próximos días, ya que el Liverpool busca con fuerza incorporar a un jugador ofensivo de peso.

Y después de que el marfileño Yan Diomandé, jugador del Leipzig, fuera considerado una máxima prioridad, su probable traspaso al Real Madrid ha llevado al Liverpool a centrarse por completo en Bradley Barcola.

El París fija el precio

Los informes de prensa revelaron que el jugador francés muestra un claro interés en unirse al Liverpool, tras rechazar renovar su contrato con el París Saint-Germain, lo que ha hecho que el club parisino esté abierto a venderlo, pero no a cualquier precio.

Algunos medios mencionaron la cifra de 170 millones de euros, mientras que otros señalaron 150 millones de euros como precio exigido por el París Saint-Germain, y sea cual sea la cifra final, el Liverpool no está dispuesto, al menos por ahora, a pagar esa enorme cantidad.

El diario "The Telegraph" informó de que el club inglés presentará una oferta de 130 millones de euros, mientras que la cadena "Sky Sports" aseguró que el Liverpool no ofrecerá más de 115 millones de euros.

Lo que es seguro, según el diario "Liverpool Echo", es que el club de Merseyside desea negociar un precio inferior, y ha situado al exjugador del Lyon en lo más alto de sus prioridades ofensivas, especialmente porque el propio Barcola desea unirse al Liverpool.

El París pone como condición fichar antes al sustituto

El diario inglés añadió que el París Saint-Germain y su entrenador Luis Enrique desean cerrar el fichaje de un sustituto de Barcola antes de permitirle marcharse, con la condición de que se cumplan todos los requisitos económicos y deportivos.

El célebre periodista italiano Fabrizio Romano aclaró que las negociaciones continuarán en los próximos días, y que el Liverpool espera cerrar la operación rápidamente, pero es el París Saint-Germain quien marca el ritmo de las negociaciones y controla el rumbo de la operación.

Tomori para reforzar la defensa

Al mismo tiempo, el club inglés logra un avance tangible en el fichaje de Fikayo Tomori, el defensa inglés del Milan, para reforzar su línea defensiva afectada por las lesiones, y el jugador, vinculado con un contrato con el Milan hasta el año 2027, goza de gran estima por parte del Liverpool.

El club trabaja también en otras dos operaciones, esta vez relacionadas con la salida de jugadores para conseguir la liquidez económica necesaria para los nuevos fichajes.

Curtis Jones afronta una creciente presión para marcharse, con solo un año restante de contrato, ya que el Inter de Milán ha renovado su interés en él por unos derechos de traspaso de alrededor de 35 millones de euros, mientras que el Liverpool exige la cantidad de 40 millones de euros, y se espera su salida esta semana.

Asimismo, la salida de Harvey Elliott, a quien se vincula con el Leeds United y el Leipzig, es muy deseada por la dirección del club, según el diario "Liverpool Echo".

El diario también menciona a Federico Chiesa, a quien el Atlético de Madrid busca incorporar, pero el jugador italiano está decidido a demostrar su valía bajo el mando de Iraola y no desea marcharse.