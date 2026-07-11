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La estrella senegalesa desmiente los rumores sobre su injerencia en la alineación

World Cup
Senegal
K. Koulibaly
Senegal

Kalidou Koulibaly, estrella de Senegal, habló tras la eliminación de los Leones de la Teranga del Mundial tras perder 2-3 contra Bélgica.

El equipo africano dominó 2-0 pero Bélgica remontó en los últimos minutos.

Koulibaly publicó un comunicado en su cuenta de X: «Queríamos que os sintierais orgullosos, revivir esos momentos juntos y prolongar el sueño del Mundial para nuestro país. Lamentablemente, no estuvimos a la altura de nuestras expectativas».

“Gracias por vuestra confianza, cariño y apoyo; nos habéis llevado hasta el final. Vosotros sí estuvisteis a la altura, nosotros no”.

Como capitán, asumo la responsabilidad de esta eliminación; no estuvimos al nivel requerido y lo aceptamos con humildad.

Reconozco la tristeza y las críticas legítimas, que muestran el amor por esta selección, pero tras nuestra eliminación se han dicho y escrito cosas que van más allá del deporte; no permitiré que se mancille el honor de quienes siempre han defendido los colores de Senegal con orgullo.

Y añadió: «A pesar de los errores, puedo asegurar una cosa: nuestro compromiso y unidad; nuestro amor por esta camiseta nunca ha flaqueado. El grupo se mantuvo unido, solidario y profesional desde el primer hasta el último día».

«Siempre seré el primero en defender a mis compañeros cuando se cuestione injustamente su integridad», afirmó. «Quiero dejar claro que nunca he designado a ningún jugador para la selección, ni he impedido que alguien se incorpore a la jaula de los Leones, ni he pedido excluir a nadie».

El entrenador es el único responsable de sus decisiones deportivas: las convocatorias, la alineación y las opciones técnicas. Siempre las hemos respetado, y hablo con certeza de los jugadores porque comparto su día a día. Conozco sus sacrificios, lesiones, dudas y amor por esta camiseta, y siempre los defenderé».

Concluyó: «Esta eliminación es dolorosa, pero no debe borrar todo lo que esta generación ha construido para el fútbol senegalés».

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