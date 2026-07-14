La estrella marroquí tras el revés de Wahbi: «Estaba optimista antes de la decepción»

El marroquí Ismail Baouf vivió una gran temporada con el club holandés Campur y ganó el Mundial Juvenil con los Leones del Atlas.

Incluido en la prelista de Marruecos para el Mundial 2026, finalmente no entró en la convocatoria definitiva anunciada por el seleccionador Mohamed Wahbi.

En declaraciones a la revista holandesa Voetbal International, Baouf admitió: «Por supuesto que me sentí decepcionado, porque no estaba en la lista definitiva. Cuando te convocan para la lista preliminar, te das cuenta de que estás cerca de cumplir tu sueño, por eso estaba optimista».

«Podría haber sido un sueño hecho realidad, pero parece que aún no era el momento adecuado».

Y añadió: «Debo armarme de paciencia y seguir trabajando cada día para mejorar y estar en la selección la próxima vez».

Sobre el Mundial 2030, añadió: «Quiero estar allí, pero también en todos los torneos previos».

Concluyó: «Espero estar en la próxima convocatoria. Es un honor representar a los Leones del Atlas y haré todo lo posible para convencer a Wahbi de mis capacidades».