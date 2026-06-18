El marroquí Ayub Bouadi, estrella de su selección, mantuvo el prestigio árabe tras la primera jornada de grupos del Mundial 2026.

La firma de estadísticas Opta incluyó al marroquí en su once ideal de la primera jornada.

Fue el único árabe incluido tras su gran partido contra Brasil.

Lionel Messi lideró el once tras su hat-trick contra Argelia.

También integraron el once ideal el francés Kylian Mbappé, el noruego Erling Haaland y el marfileño Yann Diomandi.

Zin Fuzinia, portero de Cabo Verde, completó el once tras dejar su portería a cero frente a España.