La estrella marroquí lanza un emotivo mensaje tras la decepción del Mundial

Abdel Samad El Zalzouli, estrella de la selección marroquí, envió un emotivo mensaje tras quedar descartado para el Mundial 2026 por lesión.

Incluido en la lista de Marruecos, se lesionó en el amistoso contra Noruega.

El seleccionador, Mohamed Wahbi, decidió excluirlo de la lista de los Leones del Atlas, pues su lesión en el ligamento lateral de la rodilla le mantendrá inactivo durante meses.

El jugador publicó en Instagram: «Quiero dar las gracias de todo corazón por los mensajes de apoyo que he recibido en estos días».

“No estar en un torneo así es un golpe duro, pero la fe, la paciencia y la gratitud me ayudarán a superar este momento. Alabado sea Dios por todo”.

Y añadió: «Quienes me conocen saben que no me rendiré. Trabajaré cada día con más fuerza y entusiasmo para volver más fuerte y mejor».

«Deseo mucha suerte a nuestra selección marroquí; estoy seguro de que dará lo mejor para representar a nuestro país con orgullo. Pido a todos los marroquíes que se unan y los respalden en cada paso. Gracias por vuestro apoyo constante».

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