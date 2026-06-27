La estrella marroquí entra en escena... ¿Se salvará Ibrahim Díaz de la «guillotina de Mourinho»?

Ibrahim Díaz, estrella del Real Madrid y de Marruecos, vive un momento clave tras su buen Mundial 2026. Ahora busca convencer a José Mourinho para ser titular, pese a la fuerte competencia por el extremo derecho.

Según el diario catalán «Sport», el centrocampista ofensivo malagueño guió a los Leones del Atlas a los dieciseisavos de final con dos asistencias clave ante Brasil y Escocia, consolidando su papel en el ataque marroquí.

El seleccionador, Mohamed Wahbi, confía en él: «Es el máximo goleador de la Copa Africana, juega en el Real Madrid y es magnífico; esperamos mucho más de él».

Tras el Mundial, le aguarda una dura competencia en el Bernabéu: Arda Güler, Bernardo Silva y Endrick luchan por el mismo puesto, y la llegada de Mourinho añade incertidumbre.

En la selección, comparte protagonismo con veteranos como Hakimi y jóvenes como Ayub Bouadi y Neil Ainaoui, pero su condición de madridista multiplica las expectativas.

En sus tres temporadas con el Real Madrid ha demostrado estar a la altura de las exigencias, aunque su futuro aún es incierto por el interés de otros clubes europeos.

El Mundial es una oportunidad de oro para él y sus compañeros del Madrid tras dos temporadas decepcionantes, pues Mourinho sigue de cerca la evolución de sus futuros jugadores —con algunos ya ha hablado— en un torneo que no es solo un evento futbolístico, sino el primer paso para convencer a un entrenador que exigirá lo mejor de ellos desde el primer día de la pretemporada.