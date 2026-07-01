La estrella marroquí cumple el sueño de su infancia: el Bayern de Múnich anuncia el fichaje de Sibari

El Bayern Múnich anunció este miércoles el fichaje de Ismail Saibari, procedente del PSV Eindhoven, con un contrato hasta 2031. Se unirá al equipo bávaro tras disputar el Mundial 2026 con Marruecos en Estados Unidos, México y Canadá.

El club alemán ha anunciado que el jugador de 25 años portará el dorsal 34 y se convierte en uno de los fichajes más destacados para las próximas temporadas.

Según diversos medios, el Bayern pagará 55 millones de euros al PSV Eindhoven, antes de que el jugador se una a la concentración de los Leones del Atlas para el Mundial 2026.

Nacido en Terrassa (España), Sibari se formó en las canteras de Anderlecht y Genk antes de recalar en el PSV en 2020, donde pronto se hizo un hueco en el once.

En el PSV marcó 42 goles y dio 29 asistencias, y ayudó a ganar tres Ligas, tres Supercopas y dos Copas de los Países Bajos; esta temporada fue elegido mejor jugador de la Liga.

Con la selección de Marruecos, desde 2023 ha jugado 34 partidos y marcado 12 goles, incluyendo la Copa Africana de Naciones 2025.

En el Mundial 2026 ha marcado goles clave: el 1-1 ante Brasil, el 1-0 contra Escocia y el 4-2 frente a Haití. y anotó el penalti decisivo que eliminó a Países Bajos en dieciseisavos. Es el máximo goleador histórico de Marruecos y de los países árabes en el torneo, con tres tantos.

Un fichaje que no se cerró de la noche a la mañana

Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, explicó: «Estamos muy contentos de fichar a Ismail Saibari, uno de los delanteros más impresionantes del actual Mundial. Este tipo de fichajes no se cierran de la noche a la mañana, sino que son fruto de una planificación a largo plazo. Era clave mostrarle nuestro interés desde el principio y ofrecerle una visión clara de su futuro en el Bayern. Saibari aportará calidad, creatividad e imprevisibilidad a nuestro ataque».

El director deportivo, Christoph Freund, añadió: «Saibari ha ganado tres ligas holandesas con el PSV, tiene experiencia en Champions y ahora muestra su nivel en el Mundial. Es polivalente, lleno de energía y valentía, y tiene la mentalidad y ambición que buscamos. Su capacidad goleadora y personalidad aportarán mucho al equipo; es el tipo de jugador que atrae al público a las gradas».

El sueño de la infancia

Sibari, feliz de fichar por el gigante alemán, añadió: «Desde niño, todo jugador sueña con llegar al Bayern, uno de los clubes más grandes del mundo. Quiero ganar todos los títulos posibles aquí».

«El estilo del Bayern me viene bien y daré lo mejor de mí cada día para ayudar al club a lograr sus objetivos. Además, la presencia de Vincent Kompany fue clave en mi decisión y estoy impaciente por trabajar con él».