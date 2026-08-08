La estrella japonesa del Mundial que ha sido vinculada con varios clubes de la Premier League

Con 17 años, Keito Nakamura fue aclamado como una de las mayores promesas de Japón. Casi una década después, el delantero milita en la segunda división francesa, aunque un movimiento prometedor parece inevitable. Para este episodio de nuestrosHidden Gems, contamos la historia del muy valorado Nakamura.

Mientras Japón volvía a robarnos el corazón en esta edición de la Copa del Mundo, una dolorosa derrota ante Brasil puso fin a su camino mucho antes de lo que esperaba. Los jugadores se quedaron sobre el césped llorando y agradeciendo a los aficionados japoneses, y el emotivo discurso del seleccionador Hajime Moriyasu acaparó mucha atención en internet.

Japón no merecía marcharse tan pronto a casa, pero el duro cuadro que tanto Países Bajos (Marruecos) como Japón (Brasil) tenían por delante obligó a ambas selecciones a despedirse de Estados Unidos en dieciseisavos de final.

Cuando Japón se enfrentó a Países Bajos en la fase de grupos de la Copa del Mundo, hubo un jugador japonés que destacó: Nakamura. El extremo fue uno de los mejores de Japón y sorprendió a Bart Verbruggen con un disparo al palo corto. Gracias en parte al gol de Nakamura, el partido terminó con empate 2-2.

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Keito Nakamura celebra su gol contra la selección neerlandesa

El gol ilustra bien su estilo de juego: regate por la izquierda, recorte hacia dentro, perfilándose sobre la derecha, y después un golpeo feroz. Su técnica es sólida, perfeccionada a través de una práctica incansable desde la infancia, como muestran unas imágenes emitidas por el programa japonés NHK NEWS Ohayo Nippon.

El programa muestra un enternecedor vídeo casero de Nakamura, cuya madre le lanza repetidamente pelotas de ping-pong. La tarea del joven futbolista consiste en atrapar con habilidad la pelota en el aire, una y otra vez. «Sinceramente, aquello acabó siendo un ejercicio increíblemente bueno para golpear el balón justo en el sweet spot», dice el delantero sobre ese ejercicio. «Para ser sincero, noté que mis voleas mejoraron enormemente gracias a eso».

En general, sus padres hicieron todo lo que pudieron para alimentar sus ambiciones de ser futbolista profesional. Cuando tenía unos siete años, insistió hasta que aceptaron llevarlo a Brasil. «De niño, quería ir a Brasil con tantas ganas que se lo supliqué a mis padres, y me llevaron allí», contó a TV Asahi.

¿Por qué Brasil? La respuesta parece obvia. «Era un gran admirador de Ronaldinho y me fascinaba el fútbol brasileño. Quería vivirlo en su origen y jugar con los niños de allí».

Y eso fue exactamente lo que hizo: Joga Bonito en las calles de Brasil. «La mayoría de los días no jugaba solo. Siempre había alguien con quien jugar. Quería experimentar ese estilo brasileño de regate, esa manera de jugar al fútbol de clase mundial».

«De verdad creía que todo el mundo en Brasil vivía por y para el fútbol. De camino a casa, en el aeropuerto, llevaba conmigo mi balón, así que empecé a hacer toques. Los guardias de seguridad y el personal se reunieron enseguida y dijeron: "Oye, ¿podemos unirnos?" Antes de darme cuenta, estábamos cinco o seis haciendo toques juntos».

«Mirando atrás, me doy cuenta de lo inusual que fue eso. Simplemente se mueven por instinto, haciendo lo que les sale natural en ese momento. De niño, aprendí mucho de ese estilo de juego», afirma Nakamura.

Cuando Brasil, precisamente Brasil, lo eliminó a él y a sus compañeros del reciente Mundial, las emociones pudieron con él. Pero con un gol y una asistencia en este torneo y, sinceramente, varias actuaciones muy buenas en general, Nakamura ha demostrado de sobra su calidad. Ahora, con 26 años, está atascado en la segunda división francesa con el Stade Reims. Y eso resulta bastante extraño para un jugador de su nivel.

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Nakamura es uno de los jugadores clave del Stade Reims

Ya ha comenzado la preparación de su cuarta temporada con el club y de su segunda campaña consecutiva en la Ligue 2, aunque las informaciones apuntan a que podría salir en el próximo mes. Cuesta imaginar que no lo haga.

Nakamura comenzó su carrera en la cantera del Mitsubishi Yowa SC antes de que el Gamba Osaka lo fichara con 17 años, y rápidamente debutó con el primer equipo. Ese ascenso meteórico reflejaba su condición de una de las mayores promesas jóvenes de Japón, una reputación reforzada por sus cuatro goles en el Mundial sub-17 de 2017.

Sus breves etapas en el FC Twente neerlandés y en el Sint-Truiden belga demostraron que el joven japonés todavía tenía que adaptarse a un mundo completamente diferente. No fue hasta su tercer club europeo, el LASK Linz, cuando encontró su mejor versión. En la Bundesliga austriaca y en la Conference League, el extremo marcó 23 goles y dio 5 asistencias en solo 59 partidos.

Ese rendimiento le valió un traspaso a Francia, al Stade Reims, que entonces seguía en la máxima categoría. En tres temporadas se consolidó como el jugador clave del club. Durante la campaña del descenso 2024/25, el atacante japonés fue el único punto positivo: sus once goles y dos asistencias supusieron más de un tercio de los 33 goles ligueros del Reims.

A pesar de sus esfuerzos, el Reims perdió la promoción de descenso ante el Metz y bajó a la Ligue 2 al final de la temporada 2024/25. Sin embargo, en la segunda categoría volvió a demostrar que era decisivo, con 14 goles y 3 asistencias de los 53 goles totales del club.

Su estado de forma ha despertado interés en ligas de mayor perfil, obviamente. El Olympique de Marsella está entre los clubes que siguen al elegante extremo, mientras que Everton, Bournemouth y Fulham también están atentos a su situación, especialmente después de su recorrido en la Copa del Mundo.

Kaoru Mitoma, el habilidoso extremo del Brighton, se perdió la Copa del Mundo por lesión. Nakamura, considerado en Asia como uno de los futbolistas más guapos del mundo, ocupó su lugar y rindió.

Ahora, puede que veamos a los dos atacantes japoneses triunfar en la Premier League la próxima temporada.