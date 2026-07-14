La estrella francesa agrava los problemas de Deschamps ante España... ¿Se ha acabado su andadura en el Mundial?

Francia se quedó 1-0 abajo ante España este martes en Dallas, en la semifinal del Mundial 2026.

El gol de España llegó en el 22' de penalti, transformado por Mikel Oyarzabal tras una falta de Lucas Dini sobre Lamine Yamal.

Ocho minutos después, el defensa William Saliba se lesionó y fue reemplazado por Maxence Lacroix.

La lesión complica más las cosas a Deschamps, sobre todo porque España dominó casi toda la primera parte.

Su presencia en la final o el partido por el tercer puesto es duda.

El ganador de este duelo se medirá en la final del domingo al vencedor de Inglaterra-Argentina.