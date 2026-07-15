La estrella española responde a la indignación de Deschamps... ¿Se ha burlado de él?

Marcos Llorente respondió a las críticas de Didier Deschamps sobre el arbitraje tras la semifinal del martes.

España se clasificó para la final del domingo tras ganar 2-0.

Tras el partido, Deschamps declaró: «No voy a extenderme en este tema, no sea que parezca un niño quejica. ¿Está el árbitro a la altura de una semifinal del Mundial? Eso lo dejáis vosotros decidir».

Y añadió: «No se trata solo del penalti, sino de una combinación de varios factores. Hemos vivido situaciones similares en otros partidos, algunas más complejas que otras. No tengo ningún problema con el árbitro de esta noche, pero hacedvos esa pregunta».

Sus palabras, como era de esperar, provocaron una reacción en la delegación española.

En la zona mixta, Marcos Llorente respondió.

El jugador del Atlético de Madrid declaró, según la web «Foot Mercato»: «No me importa… ¿Se han quejado del árbitro? Hemos ganado porque hemos sido los mejores».

Y cerró: «No lo sé, quizá intenten consolarse como puedan».