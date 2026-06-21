La estrella española estalla ante los periodistas: «Ya habéis visto cómo somos de verdad frente a Arabia Saudí»

Tras golear 4-0 a Arabia Saudí, el internacional español Álex Baína criticó a la prensa por «sembrar polémica y sacar las cosas de contexto» tras el empate ante Cabo Verde en la primera jornada del Mundial 2026.

En la rueda de prensa, en la que debutó como titular en el Mundial, afirmó: «Sois vosotros los que creáis polémica o sacáis las cosas de contexto. Sabíamos que los partidos serían difíciles, pero desde el primer día estamos tranquilos y haciendo las cosas bien».

El jugador del Atlético de Madrid, que formó un trío ofensivo con Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal y dio la asistencia del primer gol, añadió: «Jugar con Lamine es fantástico, y con Mikel, el mejor delantero de España. Estoy muy contento con el partido que hemos hecho todos».

«No merecimos el empate».

Negó que el empate con Cabo Verde afectara la moral y añadió: «Estamos contentos; tampoco merecimos ese empate. Mantuvimos la calma pese al revuelo exterior».

Además, describió el buen ambiente del vestuario pese a las críticas: «Estábamos tranquilos; el empate no nos desanimó, pues creíamos que merecíamos ganar aunque no fuéramos perfectos».

Y añadió: «Nuestra rutina diaria siempre ha sido la misma, incluso tras el empate, y hoy ha quedado claro que esa alegría nos ha hecho salir al campo de otra manera».

Sin cambios en la táctica

Baína negó un cambio táctico radical tras el partido contra Cabo Verde: «No ha cambiado nada. Mantenemos el mismo estilo y rutina; solo añadimos ejercicios específicos para cada rival».

Destacó la importancia de mantener la portería a cero: «Tenemos un gran potencial ofensivo y siempre creamos ocasiones, pero en un torneo así lo fundamental es no encajar».

Nos hemos quitado un peso de encima.

Reconoció que la presión de debutar en un Mundial pesaba: «Para muchos es el primero y era una sensación nueva; hoy nos quitamos peso y mostramos lo que llevamos años haciendo».

Sobre el duelo clave ante Uruguay en la tercera jornada, añadió: «Todos los partidos serán muy difíciles, pero debemos mantener la línea de hoy, con y sin balón. Ahora nos preparamos para corregir nuestros errores».

Con esta victoria, España lidera provisionalmente el Grupo H con 4 puntos y espera el duelo decisivo contra Uruguay que podría sellar el pase a octavos.