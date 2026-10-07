23 años completos esperó la selección de Arabia Saudí para volver a los podios de campeones, y lo hizo a través de la Copa del Golfo Arábigo en su vigesimoséptima edición, la "Copa del Golfo 27".

La selección de Arabia Saudí se coronó campeona de la Copa del Golfo Arábigo ayer martes, tras vencer a su homóloga de los Emiratos Árabes Unidos por dos goles a cero, en el partido final del torneo del Golfo, que se disputó en el estadio Al Inma de Yeda.

El título fue el primero para la selección de Arabia Saudí en 23 años, concretamente desde que logró conquistar esa misma Copa del Golfo Arábigo en 2003.

El diario saudí "Arriyadiyah" elaboró un informe sobre las edades de los jugadores de la selección de Arabia Saudí que ganaron la última edición del torneo del Golfo, cuando Arabia Saudí conquistó ese mismo título en 2003.

Según el diario, Mohammed Al Owais, portero de la selección de Arabia Saudí, era el mayor de entre los integrantes de la lista actual, ya que presenció la coronación de Arabia Saudí con el título del Golfo en 2003 cuando tenía 11 años.

En cambio, Hammam Al Hammami, ganador del premio al mejor jugador de la Copa del Golfo 27, aún no había nacido cuando la selección de Arabia Saudí se coronó campeona del torneo en 2003, lo mismo que ocurre con el portero Hamed Al Shanqiti.

Los gemelos Saleh y Mohammed Abu Al Shamat tenían un año de edad, al igual que el cuarteto formado por Mohammed Mahzari, Mohammed Al Qahtani, Rayan Hamed y Ziyad Al Juhani, mientras que Moteb Al Harbi y Yihad Zekri tenían dos años.

Firas Al Buraikan tenía todavía tres años, mientras que Nasser Al Dawsari, Hassan Tambakti, Abdullah Al Hamdan y Nawaf Boushal tenían cuatro, Mukhtar Ali cinco, y Abdulelah Al Amri y Abdulqadous Attiah seis.

Por su parte, Abdullah Al Khaibari tenía siete años, Sultan Mandash ocho, Mohammed Kanno nueve y Abdullah Al Salem diez.