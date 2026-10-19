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imago-sport-1084758303.jpgZUMA Press Wire
Traducido por

La estrella del Real Madrid tras el póker: estamos ilusionados con el Clásico y en buen momento

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
Real Madrid vs Sevilla
Sevilla
D. Huijsen
España

Dean Huijsen, estrella del Real Madrid, afirmó que su equipo ofreció una buena actuación en la victoria por 4-1 ante el Sevilla en la novena jornada de LaLiga.

El diario Marca publicó las declaraciones de Huijsen, realizadas a la cadena del Real Madrid, tras la contundente victoria en el estadio Santiago Bernabéu, la noche del domingo.

Huijsen añadió: "Supimos aprovechar los espacios para salir con el balón, estuvimos sólidos defensivamente y tampoco concedimos muchas ocasiones al rival, salvo una pérdida de balón que después acabó en gol".

El defensa del Real Madrid continuó: "Pero jugamos muy juntos, como un solo equipo, y ofrecimos una buena actuación ante el Sevilla".

Y señaló: "¿Cómo está el equipo? Estamos bien ahora y con ganas de lo que viene. Sabemos que tenemos un partido de la Champions League el miércoles ante el Leipzig. Vamos paso a paso y después llegará el turno del Barcelona. Es una semana importante para nosotros".

Y apuntó: "¿Jugar en casa? Todo el mundo prefiere jugar en su casa, eso está claro. El estadio Santiago Bernabéu es histórico y es algo increíble jugar aquí".

Sobre el regreso de Éder Militão y su participación como suplente, Dean Huijsen comentó: "Estamos muy contentos con su vuelta y contentos de tenerlo con nosotros".

Y concluyó: "¿La Champions League? Si llegamos a los 9 puntos, creo que el número de puntos que normalmente se necesita para terminar la fase entre los ocho primeros puestos no es mucho mayor que eso, así que estamos a un paso de asegurar la clasificación".

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