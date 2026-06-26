La estrella del Real Madrid se despide oficialmente del Bernabéu: «Me voy con la conciencia tranquila»

Dani Ceballos deja el Real Madrid tras nueve años. Club y jugador han acordado rescindir su contrato, que terminaba en 2027, por lo que el futbolista quedará libre el 1 de julio. lo que allana su regreso al Real Betis.

En un comunicado, el club le agradeció su compromiso y le deseó suerte, recordándole que «el Real Madrid seguirá siendo su hogar».

La decisión se aceleró tras quedar fuera de los planes del nuevo entrenador, José Mourinho.

El jugador renunció a su salario neto, de unos 5 millones de euros anuales (10 millones en total), lo que permite al club reducir la masa salarial.

En una emotiva carta de despedida, Ceballos afirmó: «Tras nueve años, llega el momento de cerrar un capítulo importante de mi vida. No ha sido fácil, pero me voy tranquilo porque lo di todo por este escudo. Ha sido un honor defender esta camiseta y siempre estaré agradecido al Real Madrid».

El Real Betis, que ya se había negado a pagar traspaso, negociará ahora un contrato de cuatro años con opción a uno más, aprovechando su condición de agente libre.