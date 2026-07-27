Manchester United busca aprovechar el mercado de fichajes de verano para reforzar su centro del campo con una operación de gran calibre, tras renovar su interés por una de las estrellas del Real Madrid, pese a que el jugador se aferraba inicialmente a la idea de continuar en el "Santiago Bernabéu" y no contemplaba una salida durante el actual mercado.

Según el periodista Antón Meana, en el programa "El Larguero" de la Cadena SER, el club inglés ha situado al francés Aurélien Tchouaméni en lo más alto de sus prioridades tras el estancamiento de la operación por Elliot Anderson, convirtiéndolo en uno de sus objetivos más destacados antes del inicio de la nueva temporada.

A pesar de que Tchouaméni (26 años) firmó recientemente un nuevo contrato con el Real Madrid, el informe aseguró que el nuevo acuerdo no garantiza su continuidad en el club blanco, que estudia reestructurar su medio campo ante su interés en fichar a Rodri, jugador del Manchester City, además del extremo del Leipzig Yan Diomande.

Señaló que el centrocampista francés se ha mostrado abierto a la idea de trasladarse al Manchester United si el Real Madrid le comunica que ya no forma parte de su proyecto de futuro, después de que anteriormente prefiriera continuar su trayectoria con el conjunto blanco y mantenerse entre sus elementos titulares.

Pese a la complejidad de las negociaciones, el Manchester United tiene la intención de continuar sus intentos por convencer al jugador y al Real Madrid de cerrar la operación, aprovechando la posibilidad de que el club español reconfigure su centro del campo durante el próximo periodo.

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