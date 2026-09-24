Marc Cucurella, lateral del Real Madrid, rechazó hablar de lo que denominó "manos ocultas" que entorpecen la trayectoria del conjunto blanco, aunque expresó su malestar por los errores arbitrales en el partido del derbi ante el Atlético de Madrid.

Cucurella habló en una entrevista con el programa "El Larguero" de la emisora española "Cadena SER", en la que abordó varios asuntos que han ocupado a la afición madridista recientemente.

Cucurella: el ataque del Real Madrid es muy rápido

Sobre su faceta menos ofensiva en comparación con su etapa en el Chelsea, Cucurella dijo: "Sí, estoy de acuerdo con eso. Cuando quiero incorporarme al ataque, los jugadores ya se han movido muy rápido y ya han disparado".

Y añadió, según recogió el diario "Marca": "Por la naturaleza del ataque, la incorporación de los laterales al frente se vuelve más difícil cuando el balón ya ha avanzado. Nosotros, como defensas, tenemos que adaptarnos a su estilo, y ellos también tienen que adaptarse a nosotros".

Prosiguió: "Hay momentos en los que debemos conservar el balón durante más tiempo y gestionar mejor algunas fases del partido. Al final, apenas hemos tenido pretemporada, y yo estoy afrontando ahora mi primer mes de competición".

Y aclaró: "Todo sucede muy rápido, y hay cosas en las que cometemos errores que debemos mejorar, pero también hemos visto algunos indicios positivos".

La verdad sobre el equipo que menos corre en LaLiga

Sobre la estadística que indica que el Real Madrid es el equipo que menos corre en LaLiga, Cucurella dijo: "Me sorprendió ese dato. Hay cosas que pueden ser ciertas, pero nosotros corremos mucho".

Y añadió: "Hablamos de estos números porque perdimos el derbi ante el Atlético de Madrid, pero si no lo hubiéramos perdido, nadie hablaría de ello, sino que el titular sería otro".

Concluyó: "Tenemos que mejorar nuestro nivel y ganar los partidos. Los números existen por eso, y para darnos un impulso adicional".

¿Los pitos del Bernabéu? Cucurella lanza un mensaje

Sobre los pitos que recibió el equipo ante el Inter de Milán en la Liga de Campeones, Cucurella dijo: "Estoy acostumbrado a que me piten mucho, así que no es algo demasiado nuevo para mí".

Y añadió: "Pero hay cosas que dejan cierta huella, y me sorprendió que la afición del Bernabéu pite tan rápido. Ante el Inter concretamente, empezaron el partido desde el saque inicial, y no tocamos el balón hasta el minuto dos aproximadamente, y aun así el estadio ya había comenzado a pitar".

Prosiguió: "Me dije entonces: pero si ni siquiera nos han dado tiempo de tocar el balón".

Cucurella considera que la afición del Real Madrid está acostumbrada a ver a grandes jugadores y noches históricas, y dijo: "Entiendo que esto representa un mensaje para nosotros sobre la necesidad de dar más, porque todos saben que tenemos talento y podemos ofrecer un mejor nivel".

Y agregó: "Y esto también tiene un lado positivo, que es cuando la afición aprieta en el estadio. Tengo muchas ganas de vivir esos momentos de las noches mágicas que veía por televisión".

Cucurella zanja su postura sobre la polémica arbitral del derbi

Sobre el arbitraje en el partido del derbi de Madrid que el Real Madrid perdió por 1-2, Cucurella dijo: "No me gusta decir que perdimos por culpa del árbitro, porque si hubiéramos marcado 4 goles, ahora no estaríamos hablando de esto".

Y añadió: "Pero creo que el árbitro tuvo una gran influencia en un partido de este nivel. El duelo estaba igualado hasta que la balanza cambió tras la tarjeta roja y el penalti que consiguió el Atlético".

Y aclaró: "En este momento, y con el nivel que hay, jugar en inferioridad numérica muestra su efecto de forma notable".

¿Cree en la existencia de una "conspiración" contra el Real Madrid?

Cucurella respondió a una pregunta sobre la existencia de lo que se conoce como la "mano oculta" que tiene como objetivo al Real Madrid, diciendo: "Yo no entro en el tema de las manos ocultas. He llegado hace poco, soy nuevo y no sé mucho de estas cosas".

Prosiguió: "Es una lástima que te prepares para el partido y luego te veas afectado por errores externos que no dependen del equipo, aunque el árbitro pueda equivocarse. Esta vez no tuvimos suerte y salimos perjudicados".

Cucurella responde: ¿se hará un tatuaje de Mourinho al estilo de De la Fuente?

Cucurella habló sobre el tatuaje de Luis de la Fuente, seleccionador de España, que se dibujó en el pie tras ganar el Mundial 2026, diciendo: "Vio el tatuaje y le gustó, y le dije que me había arruinado la vida", antes de reír.

Y añadió: "No me arrepiento. Las opciones que estaba estudiando no eran muy buenas, y al final el tatuaje se ha convertido en un recuerdo del Mundial, y en una historia añadida que recordaremos siempre".

Y afirmó: "No creo que me lo quite, y quizás me haga otros tatuajes a su alrededor. Ganar el Mundial es difícil, y coronarse con la segunda estrella lo es aún más, por eso este recuerdo permanecerá para siempre".

Cuando se le preguntó si se haría un tatuaje especial de José Mourinho en caso de coronarse en la Liga de Campeones, Cucurella respondió: "No, no me pongas en ese aprieto. Paso a paso".

Y añadió: "No sé si tengo buena o mala suerte, pero todas las promesas que hago al final debo cumplirlas".

Y prosiguió hablando sobre Mourinho: "No creo que le moleste eso. Me sorprendió, solo lo conocía por verlo en televisión, pero es una buena persona, y hasta ahora tiene un espíritu alegre y está muy cerca de los jugadores".

Concluyó: "Espero que tengamos con él una etapa exitosa".

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