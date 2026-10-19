El portugués Vitinha, jugador del Paris Saint-Germain, aseguró que no teme enfrentarse a Lamine Yamal, estrella del Barcelona, en el duelo entre ambos equipos, mañana martes, dentro de la competición de la Liga de Campeones de Europa.

El diario Marca publicó las declaraciones de Vitinha durante la rueda de prensa previa, en la que dijo: "Yamal es uno de los mejores jugadores, y lo que está ofreciendo actualmente es asombroso; es un jugador excepcional, pero no le tememos".

Y añadió: "Es injusto que todo se reduzca a hablar únicamente de Lamine Yamal cuando hablamos del Barcelona, pues el equipo catalán cuenta con un gran grupo de jugadores destacados".

Y continuó: "Es pronto para decir que el duelo de mañana es una final anticipada. La situación actual no será la misma que en mayo, pero siempre estamos ante un gran partido".

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Vitinha subrayó: "El Paris y el Barcelona están entre los mejores equipos de Europa, y creo que el Bayern de Múnich se les une también, y siempre hay ganas de disputar este tipo de partidos".

Y sobre el estado de Kvaratskhelia, comentó: "Siempre hay rachas de altibajos para todos. Y lo que le ocurre a un jugador o dos no se mantiene durante toda la temporada. Espero que mañana estemos todos en nuestro mejor nivel".

Y señaló: "¿Cómo detener el mediocampo del Barcelona? Veremos qué pasa, pero tenemos que ofrecer una actuación destacada porque nos van a presionar. Hicimos un buen partido ante el Manchester City en la primera parte".

Y agregó: "Veremos cuál de los dos equipos logrará controlar más el partido. Pero estamos ante dos equipos que quieren, cada uno, imponer su dominio sobre el desarrollo del juego, algo difícil cuando ambos equipos son de presión alta".

Y afirmó: "Ousmane Dembélé se ha convertido en capitán del equipo desde hace mucho tiempo. Y en partidos como este nos hace más fuertes gracias a lo que aporta; es un jugador único en su especie. Y todos sabemos lo que es capaz de hacer".

Y añadió Vitinha: "Todavía puedo evolucionar y mejorar, como siempre me dice mi entrenador Luis Enrique, pero he evolucionado mucho, y estoy orgulloso de lo que ofrecemos en el Paris. Esta es mi quinta temporada aquí, y espero que sigamos de esta manera y que continuemos consiguiendo victorias".

Y sobre el Balón de Oro, comentó: "Considero que Harry Kane, Mbappé, Yamal y Olise merecen competir por el premio, pero creo que concedérselo a uno de los jugadores del Paris sería la opción más justa".