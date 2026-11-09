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El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, ha convocado por primera vez a la selección absoluta al defensa del Mónaco Flavio Nazinho para los próximos dos partidos de la Liga de Naciones. El joven lateral izquierdo se incorpora como refuerzo para los últimos encuentros de la fase de grupos ante Dinamarca y Gales.

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Jesus recurre a un destacado jugador del Mónaco

Portugal ha incorporado oficialmente a Nazinho a su convocatoria para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones. El futbolista de 23 años, que ha rendido con regularidad en la Ligue 1 esta temporada, ha recibido la llamada de Jesus mientras la selección portuguesa se prepara para enfrentarse a Dinamarca el 14 de noviembre y a Gales tres días después. Es un hito importante para el defensa, que ya había representado a su país en varias categorías inferiores, pero nunca en la selección absoluta.

El anuncio lo difundió inicialmente el Mónaco, que confirmó que su fichaje de verano se incorporaría de inmediato a la concentración de la selección. Nazinho ha comenzado con buen pie su etapa en Francia tras llegar procedente del Cercle Brugge y se ha consolidado como una opción fiable en la banda izquierda.

El jugador del Mónaco apunta al Mundial

Su incorporación llega en un momento clave, cuando Portugal busca afianzarse en lo más alto del grupo 4 de la Liga A, donde aventaja actualmente en seis puntos a Dinamarca, segunda clasificada. Al hablar de sus aspiraciones a principios de este año, Nazinho expresó lo mucho que significa para él esta oportunidad.

«¡Es un sueño, eso está claro! Pero no soy de los que quieren precipitarse. Quiero ir paso a paso; fichar por el Mónaco ya es un gran paso. Ante todo, quiero aprovechar la oportunidad de jugar aquí y mostrar mis cualidades. Y, quién sabe, quizá participar en el próximo Mundial [2030]», afirmó el defensa.

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Una lesión obliga a replantear la defensa

La llegada de Nazinho a la selección absoluta parece responder directamente a las dudas sobre el estado físico de Nuno Tavares. El defensa de la Lazio era el único lateral izquierdo natural en la convocatoria inicial de Jesus, pero tuvo que ser sustituido en el descanso del partido del domingo contra el Nápoles. El entrenador de la Lazio, Gennaro Gattuso, reveló después que Tavares ya arrastraba problemas físicos antes de que comenzara el encuentro, por lo que al cuerpo técnico de la selección apenas le quedó otra opción que buscar una alternativa.

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Próximos partidos POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

Se espera que la Federación Portuguesa de Fútbol ofrezca más detalles sobre el alcance de la lesión de Tavares, pero la convocatoria de Nazinho apunta a que el jugador de la Lazio no estará disponible para los próximos partidos. Para Jesus, la situación supone un reto a la hora de mantener el equilibrio defensivo, aunque el futbolista del Mónaco llega en un excelente momento de forma. El joven defensa se reencontrará en la convocatoria con Bernardo Silva, exjugador del Mónaco que sigue siendo una pieza clave de la selección.

Rápido ascenso del Sporting CP a la Ligue 1

La trayectoria de Nazinho hasta la selección absoluta ha estado marcada por una progresión constante y una notable capacidad de adaptación. Formado en la reconocida cantera del Sporting CP, disputó 11 partidos con el primer equipo del club lisboeta antes de buscar más minutos en otro destino. Terminó llamando la atención en el Cercle Brugge belga, donde sus actuaciones le valieron un fichaje de gran repercusión por el Mónaco durante el pasado mercado de verano.

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Desde su llegada al principado, no ha tardado en dejar huella en el fútbol francés. El defensa ya suma un gol y dos asistencias en 14 partidos disputados en todas las competiciones durante la temporada 2026/27. Su primer gol con el club llegó, además, en un exigente encuentro contra el Paris Saint-Germain, una muestra de que tiene temple para los grandes partidos.