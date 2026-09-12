El portugués Diogo Dalot reveló el dolor que sintió al ver el éxito del Manchester City, la presión que conlleva jugar en el United y su determinación de ayudar a devolver al conjunto de Old Trafford a la cima del fútbol inglés y europeo.

El sitio Tribuna publicó las declaraciones de Dalot, que ofreció a la cadena ESPN, donde dijo: «No diré que no fue doloroso, porque en verdad lo fue. Hubo temporadas en las que ni siquiera fuimos capaces de competir contra ellos. Resulta doloroso decir eso».

Y añadió: «Quiero ser parte del equipo que devuelva al Manchester United a la cima, porque eso es lo que vi de este club mientras crecía. Ganaban, competían y tenían a los mejores jugadores del mundo, y yo quiero ser parte de eso».

Y continuó: «No puedo hablar en nombre de todos, pero lo que intento hacer conmigo mismo es pensar en lo que quiero lograr y hasta dónde quiero llegar. Cuando firmo por el club, no lo hago pensando en que me iré dentro de dos o tres años. Firmé porque este es el mejor lugar en el que puedo estar. Pasas a formar parte de un club que puede ser el más grande del mundo».

Y prosiguió: «Cuando llegué, había un número reducido de jugadores que llevaban mucho tiempo aquí y me ayudaron a entender las cosas. A veces pasas por una etapa difícil, pero no es tan mala como crees. Y a veces la gente malinterpreta las críticas, pues no siempre son algo malo. En ocasiones las críticas son constructivas, y hay que asumir cierta responsabilidad».

Dalot dijo: «Creo que estar aquí todo este tiempo hace que sienta que a veces es mi responsabilidad intentar ayudar a los jugadores a entender que las cosas no son tan malas como creen, y a veces no son tan buenas como creen. Siento que ese debe ser sin duda uno de mis roles ahora».

Y añadió: «Lo que aprendí durante el tiempo que llevo aquí es que estos partidos cambian el aspecto de las temporadas. Vimos un ejemplo de ello la temporada pasada, cuando estábamos pasando por una etapa muy mala, y luego llegó el partido ante el Manchester City y nos dio la confianza para afrontar una serie de partidos y conseguir victoria tras victoria».

Y continuó: «Esta temporada no hemos conseguido los puntos que quizá deberíamos haber conseguido y que queríamos, pero estos partidos pueden darte esa chispa que te hace sentir que realmente eres capaz de seguir adelante. No hay otro partido que deseemos jugar ahora más que este enfrentamiento».

Y recalcó: «Para mí, el objetivo es ganar la Premier League y la Champions League. Si echas un vistazo al tiempo que llevo aquí, no encontrarás ni una sola vez en la que hayamos competido realmente por el título de la Premier League hasta el mes de mayo, ni en la que hayamos llegado a las últimas jornadas en plena lucha por el título».

Y añadió: «Quizá sea el mayor logro de mi vida ser parte de algo que devuelva a este club a la lucha por esos títulos, porque, con toda sinceridad, ese es el lugar en el que debería estar este club».

Y concluyó: «Sé que, si llegamos a esa fase y nos acercamos, creo que crearemos algo en torno al club. Eso es lo que más me motiva, hacer todo lo que esté en mi mano para ser parte de ello, y espero que lleguemos a ese momento».

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