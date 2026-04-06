La estrella del Manchester City, en la mesa del Al-Hilal y el Al-Nassr

Uno de los jugadores más destacados del Manchester City se ha convertido en uno de los principales objetivos del Al-Hilal y el Al-Nassr de cara al próximo mercado de fichajes de verano.

Pep Lenders, asistente de Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, había anunciado que el centrocampista Bernardo Silva está pasando sus últimos días con el equipo inglés, tras nueve años en el club.

Linders declaró, en unas declaraciones publicadas por la BBC: «Toda historia bonita tiene un final... Espero que disfrute de estos últimos meses y que reciba la despedida que se merece... Se lo merece».

Y añadió: «Nunca se puede sustituir a un jugador por otro igual, porque este tipo de jugadores no existen».

Según el diario saudí «Al-Yaum», Al-Nassr y Al-Hilal compiten por fichar a Silva para la plantilla de estrellas de la Liga Roshen el próximo verano mediante una transferencia gratuita.

Silva juega junto a Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr, en las filas de la selección portuguesa desde marzo de 2015.

El nombre de Silva, de 31 años, también se vincula con un posible traspaso al Barcelona o a la Juventus, además de a clubes de la liga estadounidense.



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