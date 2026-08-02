El Inter de Milán se prepara para presentar una importante oferta económica con el objetivo de convencer al Liverpool de desprenderse de su centrocampista Curtis Jones durante el actual mercado de fichajes de verano.

Según el diario inglés "Daily Mail", el Inter de Milán está dispuesto a pagar 30 millones de libras esterlinas para hacerse con los servicios del jugador inglés.

El medio señaló que el Liverpool rechazó la oferta del club italiano y se mantiene firme en su postura de no desprenderse de Jones por esa cantidad, pues considera que vale más que eso.

A pesar de la reducción de su papel protagonista en Anfield durante las últimas temporadas, Curtis Jones sigue siendo un jugador muy solicitado por otros clubes, encabezados por el Inter de Milán.

Jones tiene contrato con el Liverpool hasta el año 2027 y cuenta con la admiración de la directiva del Inter de Milán, que lo sigue desde hace varios meses.

El Liverpool, dirigido por su actual entrenador Andoni Iraola, no ha descartado desprenderse de los servicios de Jones, pero espera una oferta más cercana a sus exigencias antes de plantearse su salida.