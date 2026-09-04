La estrella del Chelsea piensa en marcharse por culpa de Alonso

El inicio del entrenador Xabi Alonso ha sido, en gran medida, exitoso con el Chelsea, tras ganar en las dos primeras jornadas de la Premier League, además de superar el obstáculo del Luton en la Copa de la Liga.

El club londinense ha gastado más de 400 millones de euros este verano, entre ellos 138 millones de euros en Morgan Rogers, 60 millones de euros en Maxence Lacroix y 57 millones de euros en Marc Ballestra.

El sitio Foot Mercato señaló que la llegada de un nuevo entrenador, el comienzo de una nueva era y la concreción de numerosos fichajes significa también que habrá jugadores que perderán su lugar en la alineación.

Según la cadena ESPN, Estêvão, la estrella del Chelsea, siente una gran preocupación, pues cree que dispondrá de muy pocos minutos de juego bajo la dirección de Alonso.

Estêvão apareció solo unos minutos en la primera jornada de la Premier League ante el Fulham, y tampoco saltó al terreno de juego ante el Brighton.

El jugador brasileño participó ante el Luton en la Copa de la Liga, pero es habitual que los entrenadores realicen cambios en la alineación en este tipo de partidos ante equipos de categorías inferiores.

Estêvão, de 19 años, afronta una competencia muy fuerte, ya sea en la posición de delantero centro, en una posición más retrasada o en una de las bandas.

La situación ha llegado al punto de que el jugador, según la cadena ESPN, ha empezado a pensar en su futuro, y ha comunicado a sus allegados que, si no consigue tiempo de juego suficiente, intentará marcharse durante el próximo mercado invernal.

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