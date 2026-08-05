La estrella del Chelsea, el enemigo número 1 del pueblo inglés

El argentino Enzo Fernández, centrocampista del Chelsea, se convirtió en protagonista del titular principal del diario inglés "Mirror", que lo describió como el "enemigo número 1 del pueblo inglés", tras su papel en la victoria de la selección de su país sobre Inglaterra en el Mundial 2026.

Enzo fue una de las grandes figuras del enfrentamiento entre ambas selecciones, después de marcar un gol durante el triunfo de Argentina por 2-1 en las semifinales, en un partido que encendió los ánimos de la afición inglesa, especialmente porque puso fin a las esperanzas de Inglaterra de continuar su camino en el Mundial, dejando al jugador del Chelsea en el punto de mira de las críticas dentro del país en el que juega a nivel de clubes.

El "Mirror" eligió una gran imagen de Enzo para su portada, acompañada del llamativo titular: "PUBLIC ENEMY NO.1", en referencia al estado de enfado que se prevé que el jugador afronte por parte de la afición inglesa cuando regrese a jugar con el Chelsea.

La portada no se limitó únicamente al titular, ya que el diario destacó las declaraciones del ecuatoriano Moisés Caicedo, compañero de Enzo en el Chelsea, que defendió al jugador, asegurando que posee la personalidad y la experiencia suficientes para lidiar con la oleada de críticas y el recibimiento hostil que se espera.

El diario también empleó la expresión "wind-up merchant" para referirse a Enzo, un término que se aplica a los jugadores que saben provocar a los rivales y a la afición, subrayando que el centrocampista argentino no permitirá que ese ambiente afecte a su nivel.

Y aunque la descripción de "enemigo número 1 del pueblo inglés" llegó en un tono periodístico llamativo, refleja la magnitud del enfado que dejó el brillante desempeño de Enzo ante Inglaterra, antes de su regreso a la liga inglesa con la camiseta del Chelsea, donde todas las miradas estarán puestas en él al inicio de la nueva temporada.

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