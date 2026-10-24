La estrella del Barcelona rompe su silencio tras las críticas y lanza un mensaje velado a Flick

Frenkie de Jong, estrella del Barcelona, rompió su silencio sobre uno de los periodos más difíciles de su trayectoria con el club catalán.

El diario Sport publicó las declaraciones de De Jong durante una entrevista con el canal «Ziggo Sport», en la que repasó las críticas y las dudas surgidas en torno a su recuperación.

El jugador del Barcelona afirmó: «Siempre ha sido así; la mayoría de las críticas que recibo, o el revuelo que se genera a mi alrededor, llegan cuando estoy ausente, cuando no puedo jugar al fútbol. Y esta vez ha vuelto a ocurrir, y entiendo perfectamente los motivos».

De Jong entiende, en particular, el malestar de algunos aficionados del Barcelona por su participación en el Mundial con la selección de los Países Bajos y su posterior alejamiento de los terrenos de juego con su club durante varios meses.

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Reconoció: «Comprendo muy bien a la afición. Me ven jugar con la selección nacional y no me ven con el equipo al que animan».

Y añadió: «Si queremos simplificarlo, la imagen es esta: jugué en el Mundial hasta el último partido, y después estuve apartado de los terrenos de juego durante tres meses. Entiendo perfectamente ese sentimiento».

El jugador neerlandés también expresó su malestar por las especulaciones que acompañaron a su lesión y por las distintas versiones sobre el tratamiento al que debería haberse sometido.

Explicó: «Soy el primero que se siente incómodo con esta situación, junto con el club y la afición, porque quiero jugar. Pero no pude hacerlo, y resultó que la lesión era más grave de lo que pensábamos. Y entonces empiezan a circular todo tipo de versiones, y ocurren muchas cosas».

Tras varias semanas de recuperación, Frenkie de Jong mira ahora al futuro con optimismo.

El centrocampista aseguró en la entrevista, realizada en la víspera del Clásico: «Me siento muy bien y me siento preparado». El jugador del Barcelona también habló de la competencia dentro del equipo, especialmente tras la llegada de Rodri.

Dijo: «La competencia es enorme, pero eso hace que sea más interesante para mí. Creo que yo también tengo un sitio en el equipo, y me siento capaz de jugar». De Jong no descarta ayudar al equipo en otras posiciones, pero se aferra a su posición natural en el centro del campo.

Explicó: «Si el entrenador o el equipo me piden jugar en otra posición, siempre lo haré. Pero creo que todos saben que soy centrocampista».

La ambición de Frenkie de Jong sigue siendo la misma, pues sitúa la conquista de los títulos más importantes en lo más alto de sus objetivos futuros.

Concluyó diciendo: «Ganar la Liga de Campeones de Europa es algo que todavía le falta a mi trayectoria. Es un gran objetivo, un sueño y un deseo».