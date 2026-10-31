¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

La estrella del Barcelona revela el mensaje de Flick antes de sustituir a De Jong

Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
H. Flick
F. Lopez
F. de Jong
España
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN
Fútbol Abierto
TelevisaUnivision

TelevisaUnivision (Canal 5 / ViX)

✅ Poseen un acuerdo no exclusivo para transmitir un partido selecto por jornada (generalmente los viernes) completamente gratis a través de la señal pública de Canal 5.

✅ Ideal para el espectador casual que solo quiere ver fútbol español de vez en cuando; con solo encender tu televisión abierta puedes sintonizar el juego.

✅ A través de TUDN y las plataformas digitales de ViX, ofrecen seguimiento constante, compactos de los partidos y noticias semanales sobre el Barcelona y el Real Madrid.

Precio inicial$149 MXN
Exclusividad Total
Sky Sports logo

Sky Sports

✅ Son los dueños absolutos de la transmisión de LaLiga en el país, garantizando que puedas ver en vivo todos los encuentros del campeonato, incluyendo los grandes Clásicos.

✅ Al suscribirte recibes acceso sin costo adicional a su plataforma de streaming Sky+, lo que te permite ver los juegos en vivo desde tu celular, computadora o Smart TV.

✅ Tienen una barra completa de canales deportivos lineales en alta definición para que no te pierdas nada, incluso si hay cuatro partidos jugándose exactamente a la misma hora.

Precio inicial$299 MXN al mes
Paquete Unificado
Izzi Logo

izzi

✅ Gracias a la fusión de plataformas con Televisa, ya no necesitas poner una antena satelital; izzi ahora integra directamente los canales de Sky Sports en su parrilla de programación tradicional.

✅ Si ya tienes internet residencial de izzi, es la opción más sencilla para agregar el fútbol español a tu recibo mensual sin lidiar con compañías externas.

✅ El decodificador te permite cambiar fácilmente entre los partidos de España en Sky Sports y la Liga MX o la Champions League si contratas canales adicionales como FOX One.

Precio inicial$249 MXN

Fermín López fue elegido como el mejor jugador del partido entre el Barcelona y el Alavés, tras marcar un gol y repartir dos asistencias, en la victoria del conjunto catalán por 6-1 en la jornada 11 de LaLiga.

El diario Mundo Deportivo publicó las declaraciones de Fermín López, que ofreció a la cadena Movistar LaLiga.

Fermín dijo: "Ha sido una semana difícil para nosotros, no pudimos ganar en dos partidos de mucho calibre, que fueron dos enfrentamientos muy duros, y que muchos consideraron como una verdadera prueba para nosotros, pese a que todavía estamos en el mes de octubre".

Y continuó: "Creo que no había mejor manera ni mejor ocasión para corregir el rumbo que jugar en el Camp Nou y ante nuestra afición".

Próximos partidos
ANF

ANF

Copa del Rey

03 nov 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Liga de Campeones

03 nov 2026

AVL

AVL

Y añadió: "Hicimos un buen partido, recuperamos de nuevo nuestro nivel, y logramos recobrar nuestra identidad y nuestro verdadero nivel, y ahora tenemos que seguir jugando de esta manera".

Fermín López habló sobre la importancia de marcar pronto, diciendo: "Sabíamos que iban a optar por replegarse atrás y formar un bloque defensivo bajo, y cerrar muchas líneas de pase en profundidad, pero marcamos pronto, y creo que eso ayudó a abrir más los espacios de juego".

Y explicó: "Debemos seguir sintiéndonos felices de ayudar al equipo mediante las asistencias".

Fermín reveló que terminó el partido completamente agotado, diciendo: "El entrenador Hansi Flick me dijo, pese a que sabía que había agotado toda mi energía, que iba a sustituir a De Jong, y me pidió que aguantara un poco y tuviera más calma".

Al cierre de sus declaraciones, Fermín López elogió las cualidades de Raphinha y Lamine Yamal, que marcaron cada uno dos goles en el partido, diciendo: "Es algo magnífico para nosotros, nos ayudan mucho. Lamine y Raphinha marcan la diferencia, y son dos jugadores muy importantes para nosotros, y con su presencia seguro que lograremos grandes cosas".

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google