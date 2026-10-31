Fermín López fue elegido como el mejor jugador del partido entre el Barcelona y el Alavés, tras marcar un gol y repartir dos asistencias, en la victoria del conjunto catalán por 6-1 en la jornada 11 de LaLiga.
El diario Mundo Deportivo publicó las declaraciones de Fermín López, que ofreció a la cadena Movistar LaLiga.
Fermín dijo: "Ha sido una semana difícil para nosotros, no pudimos ganar en dos partidos de mucho calibre, que fueron dos enfrentamientos muy duros, y que muchos consideraron como una verdadera prueba para nosotros, pese a que todavía estamos en el mes de octubre".
Y continuó: "Creo que no había mejor manera ni mejor ocasión para corregir el rumbo que jugar en el Camp Nou y ante nuestra afición".
Y añadió: "Hicimos un buen partido, recuperamos de nuevo nuestro nivel, y logramos recobrar nuestra identidad y nuestro verdadero nivel, y ahora tenemos que seguir jugando de esta manera".
Fermín López habló sobre la importancia de marcar pronto, diciendo: "Sabíamos que iban a optar por replegarse atrás y formar un bloque defensivo bajo, y cerrar muchas líneas de pase en profundidad, pero marcamos pronto, y creo que eso ayudó a abrir más los espacios de juego".
Y explicó: "Debemos seguir sintiéndonos felices de ayudar al equipo mediante las asistencias".
Fermín reveló que terminó el partido completamente agotado, diciendo: "El entrenador Hansi Flick me dijo, pese a que sabía que había agotado toda mi energía, que iba a sustituir a De Jong, y me pidió que aguantara un poco y tuviera más calma".
Al cierre de sus declaraciones, Fermín López elogió las cualidades de Raphinha y Lamine Yamal, que marcaron cada uno dos goles en el partido, diciendo: "Es algo magnífico para nosotros, nos ayudan mucho. Lamine y Raphinha marcan la diferencia, y son dos jugadores muy importantes para nosotros, y con su presencia seguro que lograremos grandes cosas".