El Barcelona quiere dejar atrás el difícil período reciente lo antes posible, especialmente tras su derrota ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones y, posteriormente, su caída frente al Real Madrid en el estadio Spotify Camp Nou.

Los jugadores ya han dirigido su concentración hacia el próximo partido, en el que se enfrentarán al Deportivo Alavés, dirigido por el entrenador Quique Sánchez Flores.

El diario Sport señaló que Pedri es uno de los jugadores más criticados tras las dos derrotas, según Manolo Lama, periodista de la cadena Cadena COPE.

El principal problema que Lama ha detectado en Pedri es que no ha alcanzado su mejor estado físico, al afirmar: "Para ser un jugador de primer nivel, hay que estar en la cima de tu nivel físico".

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Esta situación afecta directamente a su estilo de juego, ya que Lama lo señaló al decir: "He visto que tiene un problema físico. Cuando sufre un problema físico, la precisión de sus pases no es como era antes".

Lama describió a Pedri como un jugador que parece agotado, y añadió que "se le ve cansado después de los primeros diez minutos del partido", lo que explica su falta de vitalidad en las últimas fases del encuentro.

El presentador del programa Tiempo de Juego quiso comparar la situación de Pedri con la de uno de los jugadores con más talento de la Liga española, Pablo Barrios, al decir: "Cuando se acumulan las sensaciones de agotamiento en un jugador, pierde su vitalidad, y tu mente ya no funciona a la misma velocidad a la que se mueven tus piernas, algo que se te nota con claridad".

En ese momento, Juanma Castaño, presentador del programa El Partidazo en la Cadena COPE, recordó que Pedri ya perdió su lugar en el once titular durante el Mundial.

Pero Castaño considera que la situación es diferente en el Barcelona, ya que estima que resulta imposible que le ocurra lo mismo al jugador, porque habitualmente ofrece un buen rendimiento.

Para concluir, el periodista Miguel Rico reveló el principal problema al que se enfrentó Pedri ante el Real Madrid, al decir: "El problema de Pedri tiene nombre y apellido, y es Bernardo Silva, ese jugador que cuenta con una gran experiencia y que es fuerte cuando el momento lo exige, además de ser un futbolista de primer nivel".