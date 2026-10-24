La estrella del Barcelona: quien no ve la calidad de Mbappé está ciego

Gavi, centrocampista del Barcelona, elogió al francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, antes del duelo entre ambos equipos en el Clásico, al afirmar que es uno de los mejores jugadores del mundo, y advirtiendo de su peligrosidad y su capacidad para marcar la diferencia.

Gavi declaró a la cadena "ESPN", antes del partido previsto para mañana domingo en el estadio Spotify Camp Nou, dentro de la jornada décima de LaLiga: "Todo el mundo sabe que Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo y, para mí, es un jugador que siempre me ha gustado mucho".

Y añadió: "Sinceramente, creo que todo el mundo disfruta viéndolo cuando juega, y futbolísticamente es de los mejores del mundo".

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Gavi agregó: "Tenemos que tener mucho cuidado con él, porque puede ponerte en una situación difícil en cualquier ataque, así que debemos vigilarlo bien y permanecer atentos a sus movimientos durante todo el partido".

Sobre el hecho de que Mbappé no haya conquistado muchos títulos pese a su gran cantidad de goles, así como sobre sus opciones de competir por el Balón de Oro, el jugador español dijo: "Sí... Mbappé marca muchos goles, pero no ha tenido la suerte de lograr títulos; sin embargo, eso no cambia el hecho de que sea uno de los mejores jugadores del mundo, y lo demuestra constantemente, y quien no quiera verlo está ciego, ¿no es así?".

Y prosiguió: "Mbappé es un jugador excepcional y muy peligroso, y creo que ganar títulos depende también de las circunstancias del equipo y de los jugadores que juegan a tu lado. Que no haya ganado títulos no significa que haya hecho una mala temporada, o que su temporada haya sido de menor calidad que la de otros jugadores. Para mí, ha hecho una temporada excepcional".

Pese a sus elogios al delantero del Real Madrid, Gavi confirmó que prefiere a su compañero Lamine Yamal en la carrera por el Balón de Oro, al decir: "Pero, como he dicho antes, espero que Lamine Yamal gane el Balón de Oro".







