Gerard Martín, estrella del Barcelona, afirmó que su compañero egipcio Hamza Abdelkarim posee un gran potencial.

Martín añadió, durante su entrevista con el diario Sport: "Hamza Abdelkarim es un jugador tímido, pero es un chico muy trabajador y, sinceramente, es una persona estupenda".

Y prosiguió: "Hemos empezado la temporada muy bien, y ahora llega el momento de parar unos días, pero volveremos con muchas ganas".

Señaló: "Recurro a un psicólogo deportivo que me ayuda tanto en los buenos como en los malos momentos. En los buenos momentos me ayuda a mantener la misma mentalidad para no venirme abajo. Y en las etapas de baja confianza, pocos minutos de juego o cualquier cosa por el estilo, me ayuda a trabajar día a día, a mejorar la autoconfianza y a sentirme seguro".

Comentó: "Yamal dijo que eres uno de los futbolistas más infravalorados. ¿Tú también lo sientes así? Quizá sea cierto que no se me valora lo suficiente desde fuera. Pero lo más importante para mí es que me valoren mis compañeros, mi familia y el entrenador".

Agregó: "¿La historia de que te comparan con Maldini? Eric García concretamente me llama siempre así. Y hay algunos otros jugadores también, pero Eric siempre me llama Maldini".

Sobre el Balón de Oro, aseguró: "Yamal merece ganarlo, para mí es el mejor jugador y por eso debería ganarlo".

Martín explicó: "Rodri es un jugador de altísimo nivel, y siempre ha estado acostumbrado a este estilo de juego, con la posesión del balón, y por eso también se ha adaptado a nosotros muy rápido. Tiene mucha experiencia, y eso se nota también en los momentos de los partidos".

Afirmó: "Rodri dijo recientemente que para él el Barcelona no es el principal candidato a ganar la Liga de Campeones, y que el equipo necesita mejorar algunas cosas. ¿Cómo lo ves tú? Sinceramente, no me importa mucho que estemos clasificados entre los candidatos o no. Porque nuestro objetivo sigue siendo ganar la Liga de Campeones".

Recalcó: "No creo que ser considerados candidatos nos ponga una presión adicional, y tampoco el no tener esa consideración elimina la presión, porque lo afrontamos de la misma manera. Y al final, que digan lo que quieran los que están fuera del club. Nosotros nos centraremos en nuestro trabajo y haremos todo lo que esté en nuestra mano para ganarla".

Y añadió: "Hay algo que llama la atención. No has sufrido ninguna lesión desde que eres jugador del Barcelona, ¿cómo es eso? Bueno, me rompí la mano con la selección durante el verano, pero es cierto. No lo sé, siempre intento cuidarme todo lo posible, y hasta ahora he tenido la suerte de no sufrir ninguna lesión, y espero que siga siendo así".

Y sobre la posibilidad de renovar su contrato, comentó: "Por supuesto. Estaría encantado de seguir aquí durante más años. Estoy cerca de disputar mi partido número 100, y por eso espero disputar otros 100 partidos y todo lo que venga después".

Y concluyó: "¿Firmarías un contrato de por vida con el Barcelona? Sí, por supuesto. Bueno, debo merecerlo, pero sí, sí. Hasta ahora las cosas van bien".



