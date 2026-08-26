La estrella del Barcelona se ausentó del último entrenamiento del Barça, antes del duelo ante el Athletic Bilbao, previsto para mañana jueves, en el marco de la Liga española.

Según el diario "Mundo Deportivo", Rodri mostró una gran disposición para disputar su primer partido con el Blaugrana tras su fichaje este verano.

Por otro lado, Gavi se ausentó del entrenamiento de hoy, confirmándose así su exclusión de la convocatoria del Barça para el partido de mañana.

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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aseguró en rueda de prensa hoy que Gavi está bien, y que se encuentra mucho mejor de lo que estaba tras el partido anterior.

Y dijo: "Debemos esperar una semana hasta que regrese al equipo".

El club había anunciado en un comunicado oficial que Gavi sufrió una contusión en su rodilla derecha durante el duelo ante el Elche, aclarando que las pruebas médicas a las que se sometió el jugador confirmaron que la lesión es solo una contusión, con previsiones de su regreso a los entrenamientos grupales en un corto periodo de tiempo (que no precisó).

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