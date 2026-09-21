Cristian Romero, defensa del Atlético de Madrid, se pronunció sobre la victoria de su equipo por 2-1 ante el Real Madrid, en el partido estrella de la séptima jornada de LaLiga.

Romero escribió, a través de su cuenta de Instagram: "Orgullo, esfuerzo y muchísimo corazón para este equipo. Madrid roja y blanca".

El jugador argentino añadió en su publicación: "Atlético de Madrid siempre hacia adelante".

Romero hizo alusión a la necesidad de ignorar la polémica arbitral que acompañó al derbi, al afirmar: "No dejen que nadie intente desviar la atención, los tres puntos fueron completamente merecidos".

Romero fue uno de los protagonistas de la polémica arbitral en el derbi, tras su fuerte entrada sobre Jude Bellingham, estrella del Real Madrid, en la primera parte.

El árbitro del encuentro se limitó a mostrar la tarjeta amarilla a Cristian Romero, en el minuto 38.

En la rueda de prensa posterior al partido, José Mourinho, entrenador del conjunto blanco, aseguró que Romero merecía la expulsión, tras su fuerte entrada sobre la rodilla de Bellingham, así como la expulsión de Kang-in Lee, tras su entrada sobre el tobillo de Fede Valverde.

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