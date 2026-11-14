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Álex Baena, estrella de la selección española, salió en defensa de su entrenador, Luis de la Fuente, y de su forma de gestionar el caso de Lamine Yamal.

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Álex Baena, estrella de la selección española, salió en defensa de su seleccionador Luis de la Fuente y de su forma de manejar el asunto de Lamine Yamal.

El centrocampista del Atlético de Madrid aseguró que el joven extremo del Barcelona no recibió privilegios por parte del seleccionador español, señalando que su exclusión de la lista anterior se debió a que sufría algunas molestias físicas.

El diario Mundo Deportivo publicó las declaraciones de Álex Baena durante la rueda de prensa previa al partido entre España e Inglaterra en la Liga de Naciones de la UEFA, mañana domingo.

Baena, al ser preguntado sobre si aceptaría concederle a Yamal un trato especial, dijo: "Sí, pero no ha recibido ningún privilegio. Terminó el partido del Metropolitano con algunas molestias, se sometió a pruebas médicas y ahí quedó la cosa. Y si en algún momento tuviéramos que darle un trato preferente, todos los jugadores lo entenderíamos".

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Baena también quiso restar importancia al revuelo generado en torno a la decisión de De la Fuente, señalando: "Tenemos que entender que nunca antes habíamos tenido un jugador que despertara tanta atención como Lamine Yamal".

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Y continuó: "Pero creo que Luis de la Fuente habría actuado de la misma manera con cualquier otro jugador. El revuelo viene más de fuera que de lo que ocurre dentro de la selección".

El internacional señaló que el ambiente en el vestuario de la selección española reflejó lo natural que fue el manejo de esta situación.

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El centrocampista también valoró el estado de la selección inglesa, próximo rival de España, y no dudó en situar a ambos equipos entre las selecciones más fuertes del panorama internacional.

Dijo: "Creo que nosotros, junto con Inglaterra, somos las dos mejores selecciones del mundo. Inglaterra es la que mejor está en este momento y cuenta con un grupo de grandes jugadores".

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Sobre Harry Kane, recientemente coronado con el Balón de Oro, Baena reconoció que habría preferido que la ganara un jugador español o Lamine Yamal, pero consideró que la coronación del delantero inglés fue merecida.

Baena advirtió sobre las principales fuentes de peligro en las filas de la selección inglesa, afirmando: "Kane y Bellingham son de los mejores jugadores en sus posiciones. Debemos tener cuidado con su capacidad para progresar directamente hacia la portería y prestarles una atención especial".

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Baena también se refirió a su evolución personal y a las críticas que recibió cuando entró en la lista de la selección para el Mundial.

El jugador oriundo de Almería reconoció que su temporada anterior no fue la mejor de su carrera, pero defendió la confianza que De la Fuente le ha dado de forma constante, y habló del cambio que ha experimentado su nivel desde entonces.

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Dijo: "Creo que es comprensible que la gente critique la decisión de convocarme. Siempre he reconocido que mi temporada no fue la mejor. Pero el entrenador siempre confió en mí, y yo daba todo lo que tenía al 100%. Además, contribuyo mucho a crear un ambiente positivo dentro del grupo. Y es cierto que el Mundial me ayudó a dar un salto cualitativo que antes no era capaz de lograr, y ahora vivo la mejor etapa de mi carrera".

Para finalizar, el jugador del Atlético de Madrid insistió en la importancia de mantener la racha de partidos sin derrota, que ha convertido a la selección española en poseedora del récord histórico más largo de partidos consecutivos sin perder.

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Y concluyó: "Le damos mucha importancia a esto. A ninguno de nosotros le gusta perder. Y es importante ver hasta dónde podemos llegar".