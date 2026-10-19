El sueco Viktor Gyökeres, delantero del Arsenal, se muestra abierto a abandonar el club londinense durante el próximo mercado invernal de fichajes, ante su descontento con su situación actual y la escasez de minutos bajo la dirección del técnico español Mikel Arteta, según informó el portal "TeamTalk".

Gyökeres se incorporó al Arsenal en una operación valorada en unos 70 millones de euros, después de brillar con la camiseta del Sporting de Lisboa y ofrecer unos registros goleadores destacados que lo convirtieron en uno de los delanteros más solicitados en el mercado de fichajes.

Sin embargo, su experiencia en el norte de Londres no ha transcurrido hasta ahora como esperaba, en medio de la pérdida de peso de su rol en los planes de Arteta, lo que le ha llevado a él y a su entorno a estudiar opciones de salida en enero.

Según el portal británico, la escasez de oportunidades para el delantero sueco representa la principal razón detrás de su planteamiento de abandonar el Arsenal, en un momento en el que varios clubes han comenzado a seguir su situación como paso previo a moverse para ficharlo durante el mercado invernal de fichajes.

El descontento de Gyökeres no es fruto del periodo actual, sino que se remonta al pasado verano, cuando el Arsenal mostró interés en contratar al argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, especialmente después de que se redujeran las posibilidades de que el jugador fichara por el Barcelona.

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El portal señaló que este interés sigue vigente, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades respecto al futuro de los delanteros.

Algunos informes habían hablado anteriormente de la posibilidad de que Gyökeres entrara dentro de una operación de intercambio que incluyera su traspaso al Atlético de Madrid a cambio de incorporar a Álvarez al Arsenal, con el pago de una cantidad económica adicional por parte del club londinense.

El Atlético también estuvo entre los clubes que mostraron interés en el delantero sueco durante el verano de 2025, antes de que el jugador optara por fichar por el Arsenal, después de rechazar además una oferta del Manchester United.

El Atlético de Madrid sigue siendo uno de los clubes más vinculados a la posibilidad de fichar a Gyökeres, pero la competencia por sus servicios podría no limitarse al conjunto español, ante el seguimiento que otros clubes de la Premier League, junto a equipos de Italia y Alemania, hacen de la evolución de su situación en el Arsenal.

El declive del rol de Gyökeres

El planteamiento de la salida llega en medio de un claro contraste entre la situación de Gyökeres en el Arsenal y lo que ofrece a nivel internacional.

Tras marcar 21 goles la temporada pasada y contribuir al recorrido de su equipo en la Premier League y la Liga de Campeones, el delantero sueco no ha tenido el papel que se esperaba de él desde su llegada a Londres.

El informe señaló que Gyökeres no ha sido titular en ningún partido de la Premier League durante la temporada actual, ante la competencia por el puesto de delantero, con el regreso de Kai Havertz al primer plano en los planes de Arteta, pese a las diferencias en sus características técnicas respecto al delantero sueco.

En contraste, Gyökeres ofreció una actuación destacada con la selección de Suecia durante el último parón internacional, después de marcar 4 goles en la Liga de las Naciones, lo que refuerza los interrogantes sobre las razones del descenso de sus minutos con su equipo inglés en comparación con su rol con la selección.