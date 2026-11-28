Compartir Sigue a GOAL en Google

Ángel Pérez, estrella del Deportivo Alavés, elogió el trabajo colectivo de su equipo en la noche de la victoria por 2-1 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la 14.ª jornada de LaLiga.

Anuncios

Publicó el diario Sport las declaraciones que Pérez realizó a Movistar Plus+, en las que reconoció haber vivido una de esas noches que quedarán grabadas en su memoria para toda la vida.

«Esta es una noche que les contaré a mis hijos, si Dios quiere. No encuentro las palabras para expresar lo que siento», afirmó el jugador.

«Me tiembla el cuerpo. Esta victoria no tiene precio. Hemos hecho historia con este histórico equipo y nos lo merecíamos», añadió.

El lateral derecho del Deportivo Alavés batió al portero Thibaut Courtois en la segunda parte: recibió un pase de Mariano Díaz y regateó al guardameta belga antes de mandar el balón al fondo de la red.

Anuncios Anuncios

Ángel Pérez aseguró que los malos resultados recientes del equipo dirigido por Quique Sánchez Flores no reflejaban el esfuerzo que realizan los jugadores.

Related Topics

«Los resultados que habíamos conseguido en las últimas semanas no reflejaban el trabajo que estaba haciendo el equipo, y hoy lo hemos demostrado», subrayó.

Preguntado por su actuación individual, Ángel Pérez prefirió destacar la aportación de todos sus compañeros para poner fin a la racha de diez victorias consecutivas del Real Madrid.

Anuncios

«Todo el equipo ha estado fantástico. Si hoy no hubiéramos estado todos en nuestro mejor nivel, tanto los once que empezaron el partido como todos los que estaban en el banquillo, no habríamos podido lograr esta victoria», declaró.

También habló de cómo gestionaron los jugadores del Alavés la acción del penalti señalado inicialmente a favor de Jude Bellingham, que el árbitro César Soto Grado anuló tras revisar el VAR, una jugada que terminó con la expulsión del centrocampista inglés por doble amarilla.

Anuncios

«Al final, tenemos una pantalla en la que podemos ver la jugada rápidamente, y pedimos que se revisara porque es lo que tenemos que hacer», explicó Ángel Pérez.