Elyes Skhiri, estrella del Colonia alemán, anunció su retirada del fútbol internacional con la selección de Túnez.

Skhiri dijo, a través de su cuenta en Instagram: "Ha llegado el momento de anunciar el final de mi carrera internacional".

Y añadió: "Vestir esta camiseta y representar a mi país de origen ha sido motivo de gran orgullo y honor. Las emociones, los momentos de participación y todos estos recuerdos quedarán grabados en mi memoria".

Continuó: "La oportunidad de representar a Túnez en las mayores competiciones futbolísticas, a través de la participación en 4 ediciones de la Copa África y 3 Copas del Mundo, es un gran privilegio que engalana mi trayectoria para siempre".

Skhiri señaló: "Hemos vivido grandes victorias y momentos de alegría juntos, pero también hemos vivido derrotas duras y decepciones que seguirán siendo los momentos más dolorosos y difíciles de mi carrera deportiva".

Y destacó: "Mi entrega, mi lealtad y mi respeto durante todos estos años han sido ilimitados hacia nuestra selección tunecina. Deseo lo mejor a todos mis compañeros de equipo, al cuerpo técnico y a los miembros de la Federación Tunecina en el futuro, y que todos logren grandes victorias, para regalar la alegría y el orgullo que el pueblo tunecino merece".

Al mismo tiempo, la cuenta de la Federación Tunecina en Instagram dirigió un mensaje de agradecimiento a Skhiri, en el que escribió: "Gracias, Elyes Skhiri, por todo. 11 años de lealtad, sacrificio y orgullo por la bandera nacional. Águila de Túnez para siempre".

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