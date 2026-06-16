La estrella de Senegal sobre la final de la Copa Africana de Naciones en Marruecos: «Hemos vivido momentos extraños... y nosotros somos los verdaderos campeones»

Hoy martes Francia debuta en el Mundial frente a Senegal, que aspira a ganar sin complejos al campeón.

El delantero senegalés Eliman Ndiaye, estrella del Everton, declaró a «France Football» que los «Leones de la Teranga» no se conforman con participar, sino que aspiran al título mundial, y afirmó que el equipo tiene la fuerza y la determinación para desafiar a los grandes.

Ndiaye, figura en la última final de la Copa Africana de Naciones, recordó aquel partido que ganaron sobre el campo (1-0 en la prórroga), antes de que la Comisión de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol otorgara el título a Marruecos por decisión administrativa en unas circunstancias calificadas de «caóticas».

A pesar de la polémica, se siente «auténtico campeón africano», pues lo que importaba era lo ocurrido sobre el campo.

Ndiaye admite que la final tuvo momentos extraños: malestares de algunos jugadores antes del partido y decisiones arbitrales controvertidas, como la anulación de un gol de Senegal y un penalti concedido a Marruecos en el último minuto.

«Sentí una ira nunca antes vivida, pero cuando Ibrahim Díaz falló el penalti, entendimos que la justicia divina actuó», afirmó.

Aunque la Confederación Africana dio la victoria a Marruecos (3-0 por incomparecencia el 17 de marzo), la Federación Senegalesa recurrió ante el Tribunal Arbitral del Deporte y el caso aún no se ha resuelto.