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La estrella de Marruecos se pronuncia sobre su grave lesión

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Y. Belammari
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El marroquí Youssef Belammri, estrella del Al Ahly egipcio, se pronunció sobre la grave lesión que sufrió con el gigante rojo.

El lateral izquierdo estará ausente de los terrenos de juego durante un largo periodo, tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla.

El Al Ahly se movió con rapidez para suplir la ausencia de Belammri, con la contratación de Tawfik Mohamed, lateral izquierdo del Pyramids.

Belammri escribió, a través de su cuenta de Instagram: «Gracias a Dios en toda circunstancia, es el designio de Dios y Él hace lo que quiere».

Y continuó: «Hoy atravieso uno de los momentos más difíciles de mi carrera, pero creo en el destino y el designio de Dios, y creo también que toda adversidad lleva en su interior una lección y un nuevo comienzo».

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Y añadió: «La lesión es parte del fútbol, y este periodo puede ser difícil y largo, pero lo afrontaré con toda paciencia y determinación, y daré todo lo que pueda para volver en la mejor forma posible».

Belammri destacó: «Agradezco de corazón a todos los que preguntaron por mí, y a todos los que se pusieron en contacto conmigo y me apoyaron con una palabra o una oración. Vuestro apoyo significa mucho para mí, y nunca lo olvidaré».

Y recalcó: «Os prometo que lucharé cada día, y trabajaré con toda mi fuerza durante el periodo de rehabilitación para volver al campo más fuerte y con más determinación, si Dios quiere. Gracias a la afición marroquí y a la afición del Al Ahly por vuestro cariño y vuestro apoyo constante. Vuestras oraciones por mí, y lo que viene será más bonito, si Dios quiere».

Youssef Belammri se había unido a las filas del Al Ahly en el pasado mercado invernal, procedente del Raja de Casablanca.

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