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La estrella de Marruecos rescinde su contrato y llega a un rápido acuerdo con un gigante europeo

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El club turco Fenerbahçe anunció la noche de este sábado la rescisión del contrato de su jugador marroquí Sofyan Amrabat, de común acuerdo entre ambas partes.

La cuenta del Fenerbahçe señaló, en el sitio X: "Sofyan Amrabat, que se incorporó a las filas de nuestro equipo durante la temporada 2024-2025, acordó con el club, de común acuerdo, poner fin a su contrato".

El club turco añadió: "Le deseamos a Sofyan Amrabat toda la suerte y el éxito en la próxima etapa de su carrera".

Según el sitio Tribuna, citando al experto del mercado de fichajes Matteo Moretto, el Ajax de Ámsterdam alcanzó un acuerdo verbal con Amrabat para su contratación, en una operación como agente libre.

Amrabat aceptó las condiciones de su contrato con el Ajax, en una operación que cuenta con un gran respaldo del director deportivo Jordi Cruyff, y el club neerlandés trabaja actualmente en completar los trámites de la operación.

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Sofyan Amrabat se incorporó al Fenerbahçe en 2024 y pasó parte de la temporada pasada cedido al Real Betis.

También jugó anteriormente en los clubes Fiorentina, Manchester United, Hellas Verona, Feyenoord y Utrecht, mientras que disputó 69 partidos internacionales con la selección de Marruecos.

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