La estrella de Marruecos pone bajo presión a Yamal y se une a la lista de grandes de LaLiga

El Racing de Santander logró, tras remontar su desventaja ante su invitado el Espanyol, una valiosa victoria por 2-1 la noche del sábado, en la décima jornada de la liga española.

Después de que la primera parte terminara con empate sin goles, el Espanyol se adelantó con un tanto de Eduardo Expósito, en el minuto 62.

Pero el Racing de Santander empató rápidamente 7 minutos después, con un gol del jugador Jan Virgili.

Y unos 6 minutos antes del final del tiempo reglamentario, el jugador marroquí Yáser Zabiri logró marcar el gol de la victoria para los locales.

Yáser Zabiri elevó su cuenta a 8 goles, situándose en el tercer puesto de la tabla de goleadores de la Liga, empatado con Lamine Yamal, estrella del Barcelona.

La cuenta "Mister Chip", especializada en estadísticas de fútbol, señaló en la red social X que Zabiri se sumó a una lista destacada, tras conseguir marcar 8 goles en sus primeros 10 partidos en la liga española.

Y añadió: "Los últimos 15 jugadores que marcaron 8 goles o más en sus primeros 10 partidos en la Liga: Garate, Johan Cruyff, Caszely, Krankl, Morena, Mágico González, Romário, Ronaldo, Vieri, Eto'o, Van Nistelrooy, Ibrahimović, Aubameyang, Lewandowski y Bellingham... y a partir de hoy... Yáser Zabiri".

La cuenta del Racing aumentó a 11 puntos en el puesto 11, mientras que la del Espanyol se quedó congelada en 8 puntos en la penúltima posición.