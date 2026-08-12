La estrella de Marruecos pasa el reconocimiento médico antes de su fichaje por LaLiga

El internacional marroquí Nayef Aguerd, defensa del Olympique de Marsella, se somete este miércoles al reconocimiento médico como paso previo a su regreso a la Liga española, según reveló el destacado periodista Santi Aouna, corresponsal del portal francés "Foot Mercato".

Aouna señaló, a través de su cuenta en "X", que Aguerd pasará las pruebas médicas hoy en la Real Sociedad, después de que el club español y el Marsella alcanzaran un acuerdo inicial sobre el traspaso del defensa marroquí en calidad de cesión con opción de compra.

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"Foot Mercato" ya había revelado con anterioridad que la Real Sociedad había presentado una primera oferta para hacerse con Aguerd, a cambio de una cesión pagada por valor de 2,5 millones de euros, con una opción de compra obligatoria de 10 millones de euros, pero el Marsella rechazó la oferta.

Posteriormente, el club español logró mejorar su oferta, y la operación se encamina hacia una cesión a cambio de 4 millones de euros, con una opción de compra no obligatoria de 11 millones de euros, según informaciones periodísticas.

El regreso del defensa marroquí al estadio de San Sebastián llega tras una exitosa experiencia previa con la Real Sociedad durante la temporada 2024-2025, cuando jugó para el equipo en calidad de cedido procedente del West Ham United inglés.

Aguerd fichó por el Marsella durante el verano de 2025, procedente del West Ham en una operación de 23 millones de euros.

Los últimos días vivieron una competencia por el defensa marroquí, ya que el Al Sadd catarí fue uno de los principales interesados en su fichaje, y anteriormente el Rennes francés también había mostrado interés en él, antes de que expirara su cláusula de rescisión (15 millones de euros) a finales del pasado mes de julio.