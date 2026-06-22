La estrella de los Faraones afirma: «Egipto es el más fuerte de África y llegaremos lejos en el Mundial»

Mustafa Zico, jugador de la selección de Egipto, afirma que los Faraones tienen lo necesario para destacar en el Mundial 2026 y que son la mejor selección africana.

En la segunda jornada de grupos, Zico marcó un gol y asistió a Mohamed Salah en la histórica victoria 3-1 sobre Nueva Zelanda, primer triunfo mundialista de Egipto.

Tras el partido, declaró: «Lo que hemos conseguido es normal; la selección de Egipto es la más fuerte de África. Contamos con grandes jugadores y espero que lleguemos muy lejos».

El jugador de Pyramids explicó cómo llegó a la selección: «Estaba fuera de la convocatoria y Hossam Hassan me llamó cuando estaba en la costa norte; de repente, me encontré en el Mundial. Desde el primer minuto ha confiado en mí y me dijo que mi incorporación no era una casualidad, así que doy todo para no defraudarle».

Añadióa través de la web oficial de la Federación Egipcia de Fútbol: «Marcar goles es una bendición de Dios y una recompensa por el esfuerzo, y estoy feliz por haber marcado mis primeros goles y haber dado una asistencia a Mohamed Salah».

Zico añadió que todos los jugadores dan lo mejor para honrar al fútbol egipcio y destacó: «Queremos mostrar una imagen distintiva y excepcional de la selección de Egipto en el Mundial».

Y concluyó: «La alegría de la afición egipcia no tiene precio».

Egipto lidera el grupo 7 con 4 puntos y está cerca de los dieciseisavos tras romper su maleficio y ganar por primera vez en un Mundial.

Es la segunda selección árabe en ganar en este Mundial, tras Marruecos.

Antes, Marruecos había vencido 1-0 a Escocia en el Grupo 3, mientras que Arabia Saudí, Túnez, Irak, Jordania, Argelia y Catar aún buscan su primer triunfo.

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