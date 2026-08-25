El argentino Enzo Fernández ha abierto la puerta a un traspaso al Manchester City, después de mostrarse dispuesto a sumarse al proyecto del club inglés, mientras el City se prepara para presentar una oferta oficial al Chelsea con el fin de cerrar la operación, según reveló el periodista italiano Fabrizio Romano.

De acuerdo con Romano, Enzo se ha mostrado abierto a la idea de trasladarse al Manchester City, después de que el club inglés se convirtiera en una de sus opciones más destacadas durante el actual mercado de fichajes, en medio del deseo del director técnico Enzo Maresca de incorporarlo.

El próximo movimiento consiste en que el Manchester City envíe una oferta oficial al Chelsea, luego de que el interés del club en el último periodo se limitara a contactos y negociaciones, antes de prepararse ahora para dar un paso más serio.

Por su parte, la postura del Chelsea sigue siendo clara, ya que el club se aferra a obtener una contraprestación económica adecuada para aceptar la salida del centrocampista argentino, además de la necesidad de garantizar la capacidad del equipo para reemplazarlo antes del cierre del mercado de fichajes.

El Chelsea había fijado anteriormente el valor de Enzo en 120 millones de libras esterlinas, cifra que representa el principal obstáculo para el Manchester City en las negociaciones.

Los nuevos acontecimientos llegan tras el continuo interés del Manchester City en el jugador, pese a no haber presentado una oferta en el plazo que el Chelsea había fijado con anterioridad, antes de que el club inglés volviera a moverse de nuevo con la proximidad del cierre del mercado de fichajes.