Tras su fichaje del BVB por el FC Barcelona, Adeyemi marcó ante los suizos su primer gol con los catalanes y, además, recibió una lluvia de elogios de la prensa española.

El jugador de 24 años "dejó una señal" y "brilló especialmente" en la victoria en el amistoso, escribió por ejemplo Marca, que a continuación también eligió al alemán como el "protagonista del partido". Además de su gol para abrir el marcador, Adeyemi también asistió el 2-1 de Hamza Abdelkarim. El partido no se decantó de forma clara hasta los últimos minutos, con las entradas de Dani Olmo y Lamine Yamal.

Aun así, Adeyemi firmó "un partido muy completo" y dejó "una declaración de intenciones" de cara al técnico Hansi Flick: "Quiere asegurarse un puesto en el once inicial. En un ataque en el que habrá una competencia extremadamente dura, el alemán se está ganando poco a poco una ventaja. Jugó bien por la derecha y por la izquierda y fue decisivo".

Adeyemi se convierte en el "hombre de la noche" en el Barça

También Sport vio en Adeyemi al "hombre de la noche", que completó "su mejor partido en la pretemporada": "Su velocidad es impresionante. A este nivel, podría ser un gran fichaje".

Adeyemi se había incorporado al Barça a mediados de julio por unos comparativamente bajos 22 millones de euros tras cuatro años en el BVB. En 2022, los aurinegros habían pagado todavía alrededor de 30 millones por el extremo. Sin embargo, el traspaso de Adeyemi podría aumentar hasta los 29 millones por bonus, lo que permitiría que la operación deficitaria de los aurinegros se reduzca al mínimo.

Además, el Dortmund se aseguró un 35 por ciento de una futura venta de Adeyemi. Así que, si algún día el jugador de 24 años deja el Barça por una alta suma de traspaso, el BVB volvería a beneficiarse enormemente.

Bajo las órdenes del técnico Niko Kovac, Adeyemi había perdido su puesto de titular en la temporada pasada y, especialmente en la segunda mitad del curso, a menudo solo se encontró en el papel de revulsivo de lujo. En líneas generales, nunca pudo cumplir de forma constante las enormes expectativas desde su llegada desde el RB Salzburg al Ruhr.

Ahora quiere intentar un nuevo comienzo exitoso con Flick en el Barça, aunque para ello tendrá que medirse a una competencia extraordinaria en una plantilla con estrellas como Yamal, Raphinha o Anthony Gordon.

¿Cómo fueron las primeras semanas de Adeyemi en el Barcelona?

Tras su debut a principios de agosto, Flick había lanzado un mensaje muy crítico sobre Adeyemi. "Tiene mucho más potencial del que ha mostrado. En los entrenamientos ya he visto a un Karim mejor", valoró el entrenador de los catalanes después del empate 2-2 de su equipo contra el Birmingham City, en el que Adeyemi estuvo sobre el campo durante los primeros 45 minutos.

"Muchas cosas" de Adeyemi en el partido "no fueron tan buenas", explicó Flick. "Pero también está apenas en su primera semana de entrenamiento, así que eso es normal. Su velocidad y su capacidad de definición son buenas, tiene mucho potencial. Y también creo que puede aportarnos mucho".

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