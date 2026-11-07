La estrella de la Bundesliga sueña con el Barcelona y Deco se reúne con su agente

El defensa francés Castello Lukeba, jugador del Leipzig, sitúa al Barcelona entre sus destinos preferidos y considera que el traspaso al conjunto blaugrana es uno de sus mayores sueños para la próxima etapa de su carrera, según un informe periodístico.

El defensa de 23 años se prepara para abandonar el Leipzig el próximo verano, ya que considera que ha llegado el momento de dar el salto a uno de los grandes clubes europeos, además de aspirar a tener la oportunidad de representar a la selección absoluta de Francia.

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Lukeba decidió recientemente cambiar de agencia de representación, al abandonar la agencia "BS Group International" e incorporarse a "Excellence Sport Nation", que también representa a Jules Koundé, jugador del Barcelona, en un movimiento destinado a acelerar su salida del club alemán, después de que su marcha se frustrara durante el pasado mercado de fichajes de verano.

La cadena "Sky Alemania" señaló que la cláusula de rescisión en el contrato del jugador bajará de 80 a 65 millones de euros en el verano de 2027, lo que podría facilitar su salida.

Además, el Leipzig necesita conseguir más de 100 millones de euros en ingresos por la venta de jugadores el próximo verano, y esa necesidad podría aumentar si no logra clasificarse para la Liga de Campeones, lo que convierte a Lukeba en uno de los principales candidatos a marcharse.

Deco ya se mueve

El diario catalán "Sport" reveló que el nuevo representante de Lukeba mantuvo una reunión con Deco, director deportivo del Barcelona, a finales del pasado mes de octubre, para estudiar la posibilidad del traspaso del defensa francés al club y analizar los detalles económicos y las posibles fórmulas para cerrar la operación.

Lukeba cuenta con la admiración de la dirección deportiva y del entrenador Hansi Flick, gracias a sus cualidades como defensa zurdo, su juventud y su buen dominio de la salida del balón desde atrás, unas características que encajan con las necesidades defensivas del Barcelona.

El Barça podría beneficiarse de su buena relación con el Leipzig, tras la operación de Dani Olmo, ya que el club alemán podría aceptar facilidades en la forma de pago, siempre que se alcance un acuerdo económico satisfactorio para todas las partes.