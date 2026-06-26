La estrella de Ghana, Antoine Semenyo, aboga por una mayor agresividad hacia los árbitros en el Mundial

El penalti no pitado en los últimos minutos del Inglaterra-Ghana (0-0) sigue molestando al equipo africano. El árbitro Said Martínez no señaló la falta sobre Prince Kwabena y el VAR, Guillermo Pacheco, tampoco intervino. La estrella ghanesa Antoine Semenyo pide ahora presionar más al arbitraje para lograr decisiones favorables.

Ghana jugó bien ante la favorita Inglaterra y creó ocasiones para ganar. Al final, Kwabena se plantó ante Pickford, pero Konsa lo derribó dentro del área.

Martínez dudó al principio, pues su asistente le había señalado fuera de juego, pero la repetición demostró que no lo había.

Pese al evidente contacto, el VAR, Guillermo Pacheco, no intervino. Tras el 0-0 que clasificó a Ghana, la jugada se comentó sin cesar.

El seleccionador Carlos Queiroz mostró su sorpresa en la rueda de prensa: «No estoy seguro de si el VAR sigue funcionando en el Mundial. ¿Todavía tenemos VAR? ¿Sigue funcionando? Tengo mis dudas, porque se pasó por alto un penalti claro a favor de Ghana».

«Han pasado diez años (desde la implantación del VAR, nota del editor). No hay excusa, ni motivo alguno por el que el VAR no deba funcionar mejor que esto. Ni una sola excusa. Así que es hora de que las autoridades de la FIFA investiguen qué ha ocurrido entre bastidores», afirmó Queiroz.

Semenyo reiteró la postura de Ghana el viernes, víspera del último partido de grupo ante Croacia: «Como jugadores, debemos rodear al árbitro y quejarnos».

«Como equipo, debemos ser más agresivos con los árbitros: que los jugadores se queden más tiempo en el suelo o que los entrenadores presionen al cuarto árbitro desde la banda», añadió.