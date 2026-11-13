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Adrien Rabiot, capitán de la selección de Francia, criticó el rendimiento de su equipo tras la derrota ante Italia por 3-1, la noche del jueves en el estadio San Siro de Milán, en el marco de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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Rabiot consideró que la selección francesa ofreció una buena primera parte, pero desaprovechó ocasiones que pudo haber capitalizado para sentenciar el partido temprano, antes de que la selección italiana aprovechara los errores de los galos y le diera la vuelta al marcador a su favor.

El centrocampista afirmó, en declaraciones a la prensa tras el encuentro: "Hicimos una primera parte muy bonita y generamos muchas ocasiones. Creo que pudimos haber sentenciado el partido y haberlo rematado".

Y añadió: "Marcaron en su primer disparo. Yo conozco bien a estos italianos, y si les dejas una migaja, la aprovechan. En algunos momentos nos lanzábamos al ataque con más jugadores de la cuenta, y nos castigaron en ciertos tramos".

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Rabiot volvió a insistir en este punto, diciendo: "Nos lanzábamos al ataque con más jugadores de la cuenta, e Italia supo cómo castigarnos al mínimo error".

Rabiot lució el brazalete de capitán de la selección francesa ante Italia, por primera vez en su carrera internacional, ante las ausencias por lesión de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

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El enfrentamiento se disputó en el estadio de San Siro, que el internacional francés conoce bien, al ser el estadio en el que juega sus partidos con el Milan.

Francia había comenzado el partido de forma contundente, y se adelantó con un gol de Michael Olise en el minuto diez, pero Italia logró el empate por medio de Francesco Pio Esposito en el minuto 26.

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En la segunda parte, Davide Frattesi marcó el gol de la ventaja para Italia en el minuto 63, antes de que Pio Esposito añadiera el tercer gol de penalti en el minuto 75, después de que su hermano Sebastiano Esposito fallara otro penalti en un momento anterior de la misma parte.

Con este resultado, la selección italiana elevó su cuenta a 10 puntos, igualando a Francia en el liderato del Grupo 1, y se coloca por delante de ella gracias al resultado de los enfrentamientos directos, mientras que Zinedine Zidane encajó su primera derrota desde que asumió el cargo de entrenador de la selección francesa.

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La selección italiana no había logrado ninguna victoria sobre Francia en su propio terreno desde el 5 de mayo de 1962, cuando la venció por 2-1 en la ciudad de Florencia.

En aquel enfrentamiento histórico de 1962, la selección francesa se adelantó por medio de Jean-Claude Piumi en el minuto 28, antes de que el italiano José Altafini respondiera con dos goles consecutivos, en los minutos 47 y 51, para darle la victoria a los locales.

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Desde esa fecha, ambas selecciones disputaron varios enfrentamientos en territorio italiano, sin que la Azzurra lograra repetir la victoria, hasta que rompió el maleficio la noche del jueves, 64 años después.

Francia había logrado la victoria, en su última visita al estadio de San Siro en noviembre de 2024, por un marcador de 3-1, también dentro de la competición de la Liga de Naciones de Europa.